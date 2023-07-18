banner913
banner932
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
11 0
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
25 0
 
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
16 0
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
31 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
111 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
47 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
29 0
banner964

“Gelmiş geçmiş en uzun çıkmaz”

banner476

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Kıbrıs sorununun içerisine girdiği umutsuz durumla ilgili ciddi endişesini dile getirdi ve gelmiş geçmiş en uzun çıkmazın yaşandığını söyledi

banner825
“Gelmiş geçmiş en uzun çıkmaz”
banner960
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, çözüm fırsatı bir anda ortaya çıkmayacağı gibi, bunun üçüncü şahıslar tarafından kendileri için yaratılmayacağını da söyledi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Stefanu önceki gün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, bunu (çözüm fırsatını) BM Genel Sekreteri'ne ikna edici bir şekilde başvurarak, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'ni, müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan devam etmesiyle ilgili bir inisiyatif alması konusunda teşvik ederek oluşturmaları gerektiğini söyledi.
Konuşmasında buna odaklanmaları gerektiğini de ifade eden Stefanu, çözüme ulaşmak için nasıl davranmaları gerektiği konusunda geçmişten sonuçlar çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Kıbrıs sorununun içerisine girdiği umutsuz durumla ilgili ciddi endişesini de dile getiren Stefanu, gelmiş geçmiş en uzun çıkmazın yaşandığını öne sürdü.
Çözüm için acele ettiklerini ve bunu başarmak için inisiyatifler almaları gerektiğini de ifade eden Stefanu, tarihi gerçekliğin savunulmasının yalnızca kahramanlara değil, gelecek nesillere yönelik borçları olduğunu da sözlerine ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.