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Erdoğan ile Tatar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti

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Erdoğan ile Tatar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti
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İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.
Erdoğan ile Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.​​​​​​​​​​​​​​ Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Bu arada Erdoğan ile Tatar, Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve TC Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı bir toplantı yaptı.
 
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