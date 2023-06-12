Erdoğan ile Tatar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

Erdoğan ile Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.​​​​​​​​​​​​​​ Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bu arada Erdoğan ile Tatar, Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve TC Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı bir toplantı yaptı.

