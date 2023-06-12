Diner sevenlerini üzdü

İskele bölgesinin şirin köylerinden biri olan Kilitkaya sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kilitkaya köyünün sevilen insanlarından Şerife Diner hayatını kaybetti.
Ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Cenazenin Salı günü öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilitkaya Mezarlığı’nda defnedilecek.
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