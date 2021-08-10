"Elektrikte gelinen noktada fiyat analizi yapmak gerek"

Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini, bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti

Başbakan Ersan Saner, elektrik fiyatlarına yüzde 30 zammın söz konusu olmadığını, ortaya konan bu rakamın KIB-TEK’in çalışması olduğunu, gelinen noktada fiyat analizi yapmak gerektiğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası webTv’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında fiyatların geldiği nokta konusunda argümanların ortaya konduğunu, 2019 yılından beri elektriğe zam yapılmadığını ancak petrol fiyatlarının arttığını anımsattı.

“ZAM OLSA BİLE YÜZDE 30 OLMAYACAK”

Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini, bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti.

DÜN İTİBARIYLA 500 BİN DOZ AŞI YAPILDI

Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ise Başbakan Saner, KKTC’de sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi. Yapılan günlük test sayısının 20 binlere ulaştığına dikkati çeken Saner, ülkede dün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

210 bin kişinin çift doz aşı olduğunu kaydeden Saner, “KKTC’de şu anda aşı bulmak sıkıntı değil, aşı seçeneği sunuyoruz, öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. Eylülde yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de aşılamaya başlayacağız” diye konuştu.

Aşıyı özendirmek için farklı uygulamalar yapacaklarını kaydeden Saner, hastaneye yatışların yüzde yetmiş beşinin aşısız kişilerden oluştuğunu kaydetti.

AŞI KARTLARININ TANINIRLIĞI

KKTC’de verilen aşı kartlarının yurt dışında tanınmayacağı şeklindeki söylemlere ilişkin Başbakan Saner, bunu siyasi bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

“Aşıların nereden geldiği biliniyor. Bu siyasi bir olay. Yeşil kart olayı AB’nin üye ülkeler arasında uyguladığı bir olay. Bizim aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumda.Adapass ve HES kodu olayının entegre olmasıyla bizim aşı kartlarımız da kabul görecektir” diyen Saner, bunula ilgili herhangi bir paniğe ve endişeye gerek olmadığını, sorunun çözüleceğini söyledi.

Saner, KKTC’nin baskılara boyun eğmesini kimsenin beklememesi gerektiğini de vurguladı.

EKONOMİ… “GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK”

Ekonominin gidişatıyla ilgili olarak Saner, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, İngiltere’yi örnek gösterdi.

“Bizim en büyük avantajımız TC ile ilişkilerimizdir” diyen Saner, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklar ve bu kaynaklarla yapılanlar hakkında bilgiler aktararak, “Gelirlerimizi artırdık ve geçtiğimiz ay sonunu çok iyi geçirdik” dedi.

Saner, asgari ücretin belirleme şeklinin mutlak suretle değişmesi gerektiğini, ilgili bakanlığın da bu konuda gerekli çalışmaları yapmakta olduğunu söyledi.

Turizmde artış yaşandığını belirten Saner ekonominin önünün açılması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

“85-90 BIN ÖĞRENCİNİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Yükseköğrenimle ilgili olarak ise Saner, “Öğrenci sayısında bir kaybımız yok” diyerek, 85-90 bin öğrencinin gelmesini beklediklerini söyledi.