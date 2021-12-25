Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül

Alfa Romeo'nun 540 beygir gücündeki süper sedan modeli Giulia GTAm “2021 Auto Bild Sportscars” seçildi



Alfa Romeo'nun çarpıcı İtalyan tasarımını 540 beygirlik güçlü bir motorla birleştiren Giulia GTAm, Auto Bild Sportscars okuyucuları tarafından ödüle layık görüldü. Alfa Romeo’nun şimdiye kadar ürettiği en güçlü otomobil olan Giulia GTAm, okuyucuların oylarıyla toplam 109 güncel spor otomobil modeli arasında “2021 Auto Bild Sportscars” seçildi ve "İthal Sedan ve Station Wagon" kategorisinde en fazla puanı alan otomobil oldu. Auto Bild okuyucuları, geçtiğimiz yıl da Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’yu ödüllendirmişti.

Sadece 500 adet üretilen Giulia GTA’nın ünlü kısaltması “Gran Turismo Alleggerita” hafifleştirilmiş “Grand Tourer” anlamına geliyor ve markanın tarihindeki en efsanevi otomobillerden biri olan 1965 Giulia Sprint GTA’ya atıfta bulunuyor. Giulia GTAm, Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg daha hafif bir gövdeye sahip. 540 beygir gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motoru litre başına 197 beygir gücü üreten Giulia GTAm pistteki tur sürelerinde olduğu kadar hızlanma süreleriyle de dikkat çekiyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede çıkan Giulia GTAm; Sauber Engineering ile Alfa Romeo arasındaki sinerjiyle; doğrudan Formula 1’den aktarılan teknik bilgi kullanılarak özel olarak geliştirilip üretilmiş bir otomobil.



