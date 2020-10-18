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"Dilerim ki Kıbrıslı Türkler bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin gurur günü olarak hatılrlar"

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Akıncı, “Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride geriye dönük olarak 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar” diye konuştu

"Dilerim ki Kıbrıslı Türkler bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin gurur günü olarak hatılrlar"
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı.
Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.
Akıncı oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, bu seçim döneminde daha önce de ifade ettiği gibi olmaması gereken olaylar yaşandığını herkesin bildiğini ifade etti ve bunların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Bir dileğini ifade etmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride geriye dönük olarak 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar” diye konuştu.
Seçim süreci boyunca görev yapan basına, pandemi koşullarında çalışan sandık kurulu üyeleri, YSK başkan ve üyelerine,sandıkların  emniyetisini sağlayan emniyet güçlerine, her iki adayın da gözlemcileri ile bugün sandık başına gidecek olan vatandaşlara yurttaşlık görevini yerine getireceklerinden dolayı teşekkür etti.
Akıncı seçim sonuçlarının topluma, adaya ve bölgeye hayırlı olmasını da diledi.
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