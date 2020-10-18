Girne Üniversitesi, Büyük Kütüphaneyi hayata geçiriyor

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi kurulumu 15 Kasım’a hedeflendi. 6 kattan oluşan müstakil Büyük Kütüphane’nin 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişimi olacak. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Girne halkının ücretsiz kullanımında olacak

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den sonra Kıbrıs’ın ikinci büyük kütüphanesi olacak 6 katlı Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin kurulumunun 15 Kasım’da tamamlanması planlanıyor. 8.750 metrekarelik alanda, 6 katlı modern ve donanımlı binasıyla Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek.Girne bölgesinin en büyük kütüphanesi olacak olan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de kullanıcılar 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabilecek. Çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara hizmet verecek. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alacak.500 BIN KITAP VE 650 MILYON ELEKTRONIK KAYNAĞA ERIŞIM İMKANI500 bin kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynak ve dijital verilerle hizmet verecek olan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’sine de ücretsiz erişim sağlayacak. Böylece, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin tüm imkanlarından bölge halkı da yararlanabilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte devasa bir dijital kütüphane ağı oluşturacak olan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 650 milyon elektronik kaynağa dijital erişim sağlayacak. Böylece kullanıcılar, farklı konularda milyonlarca akademik dergiye, rapor, makale, gazete ve belgeye ulaşabilecek.Kongre Merkezi ve Toplantı Salonları Bölge Halkına Hizmet VerecekGirne Üniversitesi Büyük Kütüphane, bölgenin bilimsel üretkenliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdaki hareketliliğini de artıracak şekilde tasarlandı. Kütüphane bünyesinde yer alan bir adet 350 kişilik amfi, 3 adet 120 kişilik salon ve derslik ile 4 toplantı odası da bölge halkının kullanımına sunulacak. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesindeki kongre merkezi birçok toplantı, seminer ve sergilere ev sahipliği yaparak önemli bir hareketlilik yaratacak.Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin barındırdığı nitelikli bilgiye, evinizden de ulaşabileceksiniz.”Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, 15 Kasım’da kurulumunun tamamlanması planlanan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin sadece üniversite öğrencileri için bilgiye erişim durağı olmakla kalmayıp, ev sahipliği yapacağı kongre ve seminerlerle Girne için önemli bir sosyal hareketlilik yaratacağını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin son teknoloji ile donatılmış 6 katlı binası ile 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayacağını vurgularken, Kütüphane’nin bölgenin bilgi ihtiyaçları doğrultusunda vizyoner bir büyüme göstereceğini söyledi. Teknolojinin ilerlemesi ile bilgiye erişmenin önündeki engellerin kalktığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Çağın teknolojik gerekliliklerini yerine getirerek sağladığı uzaktan erişim imkanıyla, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin barındırdığı nitelikli bilgiye evinizden de ulaşabileceksiniz” dedi.