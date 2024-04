Cumhurbaşkanlığında, bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Tatar: “Halkımız, Türkiye Cumhuriyetinin güvencesinde, güven huzur ve barış içinde yaşamaya devam edecek”

Cumhurbaşkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığında yer alan üst düzey toplantıya başkanlık yaptı.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar katıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile birlikte basına açıklama yaptı.

İlk sözü alan Feyzioğlu, Tatar’ın daveti üzerine, son gelişmeler ile ilgili üst düzey toplantı yaptıklarını belirtti.

KKTC ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin, Anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu belirten Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkının rahat olmasını istedi ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyetinin, koşulsuz müttefik olarak KKTC’nin yanında bulunduğunu ve tüm bölgede barış ve huzurun güvencesi olduğunu vurguladı.

Feyzioğlu, 50 yıldır bölgede barış olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunun için büyük liderlik sergilediğini kaydetti, örnek alınmasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm kurumların da bölgedeki barış ve huzur için çalıştığına işaret eden Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ile de son derece yakın sıkı iş birlikleri olduğunu, koşulsuz müttefik olarak bu anlayış içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, son günlerde ve özellikle dün geceki olaylar üzerine bölgedeki gerginliklerin ele alındığı toplantıda, gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin bölgenin en güçlü ülkesi ve garantör olarak bütün imkanları ile her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi ve Komutanların da katıldığı toplantıda, bölgenin her an izlendiği ve Türkiye’nin üstün kabiliyetlerle bölgenin huzuru ve güvenliği için çalıştığı bilgisini aldıklarını ifade eden Tatar, halkın endişe duymamasını istedi.

Bölgedeki tansiyonun düşmesini temenni eden Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin bölgenin barış huzur ve güven içinde olması için yaptığı çalışmalara vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının bölgede her zaman söz sahibi olduğunu, barış huzur güvenlik içinde yaşamını sürdürmek istediğini belirten Tatar, içinde bulundukları coğrafya nedeniyle her an beklenmedik gelişmeler olduğunu ancak halkın güvenliğini etkileyecek her hangi bir tehlike olmadığını kaydetti.

“Halkımız rahat olsun” diyen Tatar, en üst düzeyde gelişmelerin takip edildiğini, huzur güvenlik ve barışın korunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine teşekkür etti.