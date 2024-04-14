Çetinkaya’nın yükselişi sürüyor

Stat: Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Abdulkadir Karadağ

A.Yeşilova: Kemal, Burak, Bıll, Memduh, Arda, Cemal, Fatih (DK 64 Hamis), Eyyüp, Jımmy, Vakkas, Marcel.

Çetinkaya: Kemal (DK 83 Kani), Ali, Burak (DK 54 Recep), Mustafa Kemal, Mustafa Sakallı (DK 64 Cemal Kurt), Agit, Muammer (DK 84 Tufan), Aşkın, Yasin (DK 84 Erdi), Ernest, Osita.

Goller: DK 46 Jımmy (Alsancak Yeşilova). DK 23,90 Ernest, DK 70 Ali Nazlıoğlu, DK 72 Osita, DK 90+4 Cemal Kurt (Çetinkaya).



AKSA Süper ligde Çetinkaya konuk olduğu Yeşilova’yı farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çetinkaya bu galibiyetle puanını 43 yaparken, Alsancak Yeşilova 36 puanda kaldı.

10.DK: Sol kanattan gelişen Çetinkaya atağında yapılan ortada Ernest’in kafa vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.

17.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Muammer’in ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

23.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım Çetinkaya atağında Osita’nın ortasında Ernest kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.0-1

33.DK: Alsancak Yeşilova’nın yeni bir atağında ceza alanı içerisinde Jımmy’nin vuruşunu kaleci Kemal ayakları ile önledi.

44.DK: Çetinkaya kontra atağında kendi topu ile hareketlenen Ernest’in vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.

46.DK: İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Alsancak Yeşilova’da Jımmy skora denge getiren isim oldu.1-1

70.DK: Çetinkaya’nın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Mustafa Kemal’ın ortasında Ali takımını öne geçiren isim oldu.1-2

72.DK: Sağ kanattan gelişen konuk takım Çetinkaya atağında yapılan ortada Osita topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.1-3

90.DK: Çetinkaya kontra atağında savunmadan topu kurtaran Ernest kendisinin 2 takımının dördüncü golünü filelere gönderdi.1-4

90+4.DK: Çetinkaya’nın kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Cemal Kurt yaptığı güzel vuruşla maçın skorunu tayin etti.1-5

