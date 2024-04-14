Çetinkaya’nın yükselişi sürüyor

Stat: Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Abdulkadir Karadağ
A.Yeşilova: Kemal, Burak, Bıll, Memduh, Arda, Cemal, Fatih (DK 64 Hamis), Eyyüp, Jımmy, Vakkas, Marcel.
Çetinkaya: Kemal (DK 83 Kani), Ali, Burak (DK 54 Recep), Mustafa Kemal, Mustafa Sakallı (DK 64 Cemal Kurt), Agit, Muammer (DK 84 Tufan), Aşkın, Yasin (DK 84 Erdi), Ernest, Osita.
Goller: DK 46 Jımmy (Alsancak Yeşilova). DK 23,90 Ernest, DK 70 Ali Nazlıoğlu, DK 72 Osita, DK 90+4 Cemal Kurt (Çetinkaya).
AKSA Süper ligde Çetinkaya konuk olduğu Yeşilova’yı farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çetinkaya bu galibiyetle puanını 43 yaparken, Alsancak Yeşilova 36 puanda kaldı.
10.DK: Sol kanattan gelişen Çetinkaya atağında yapılan ortada Ernest’in kafa vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.
17.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Muammer’in ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
23.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım Çetinkaya atağında Osita’nın ortasında Ernest kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.0-1
33.DK: Alsancak Yeşilova’nın yeni bir atağında ceza alanı içerisinde Jımmy’nin vuruşunu kaleci Kemal ayakları ile önledi.
44.DK: Çetinkaya kontra atağında kendi topu ile hareketlenen Ernest’in vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.
46.DK: İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Alsancak Yeşilova’da Jımmy skora denge getiren isim oldu.1-1
70.DK: Çetinkaya’nın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Mustafa Kemal’ın ortasında Ali takımını öne geçiren isim oldu.1-2
72.DK: Sağ kanattan gelişen konuk takım Çetinkaya atağında yapılan ortada Osita topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.1-3
90.DK: Çetinkaya kontra atağında savunmadan topu kurtaran Ernest kendisinin 2 takımının dördüncü golünü filelere gönderdi.1-4
90+4.DK: Çetinkaya’nın kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta Cemal Kurt yaptığı güzel vuruşla maçın skorunu tayin etti.1-5
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.