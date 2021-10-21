"Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugünkü Ankara ziyaretiyle ilgili konuşan Erhürman, “Ne amaçla gittiğini bilmiyorum Sayın Tatar’ın Ankara’ya. Burada durduğundan fazla Türkiye’de dolaşıyor. Şimdi de bu kadar sıkıntının içerisinde tekrardan gidiyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamı tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmiyor” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmediğini savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mayıs TV’de konuk olduğu programda yaptığı açıklamada, akaryakıt konusunda dün inanılmaz şeylerin yaşandığın, halkın eziyet çektiğini ifade etti.

CTP basın bürosuna göre, seçimlerde herhangi bir ittifakın olup olmayacağıyla ilgili CTP lideri Tufan Erhürman, “Kim diyalog kurmak istediyse açık olduk, açık olmaya da devam edeceğiz. Amipler gibi bölünerek çoğalma değil, birleşerek çoğalmadır mesele” dedi.



“ERKEN SEÇİME GİTMEKTEN BAŞKA BİR YOL YOK”

En erken zamanda ülkeyi seçime götürmek gerektiğine dikkat çeken Erhürman, parlamentonun zaten çok yıprandığını kaydetti.

Gelinen noktada parlamentonun itibarının da yerle bir olduğunu ifade eden Erhürman, erken seçime gitmekten başka bir yol kalmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugünkü Ankara ziyaretiyle ilgili de konuşan Erhürman, “Ne amaçla gittiğini bilmiyorum Sayın Tatar’ın Ankara’ya. Burada durduğundan fazla Türkiye’de dolaşıyor. Şimdi de bu kadar sıkıntının içerisinde tekrardan gidiyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamı tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmiyor” dedi.

“1980 ÖNCESİ TÜRKİYE’Yİ HATIRLADIM”

İçinde bulunulan dönemde ülkenin yönetsel yapısının kaos içinde olduğunu vurgulayan Erhürman, istifa eden “azınlık hükümeti”nin, halkın gailesini çekmediğini savundu.

Akaryakıt konusunda dün inanılmaz şeylerin yaşandığını vurgulayan Erhürman, “1980 öncesi Türkiye’yi hatırladım. Dün perişan oldu insanlar benzin kuyruklarında. Herkes yığıldı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu ülke yönetilmiyor. Duvara doğru gidiyor” diye konuştu.

“FİYAT İSTİKRAR FONU DA BOŞALTILDI”

Tüp gazda da aynı sorunun yaşanmaya başladığını hatırlayan Erhürman, hükümetin yönetmek gibi bir derdi olmadığını ileri sürdü. Erhürman, “Ülkede bıraktıkları en büyük enkaz bir sürü anormal şeyi normal gibi gösterme çabasıdır. Anormali normalleştirdiğiniz zaman bunu aşmak çok zor olur” dedi. Bu kışın ekonomik açıdan zor olacağını yineleyen Erhürman, “azınlık hükümeti”nin yaz boyunca hiçbir hazırlık yapmadığını kaydetti.

Fiyat istikrar Fonu’nun da boşaltıldığını öne süren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının itibarının da yerle bir edildiğine dikkat çekti.



“SOKAKTAKİ MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Ülkeyi çok zor bir sürecin beklediğini dile getiren Erhürman, protokoller hakkında da konuştu.

Tufan Erhürman “Protokollerde mesele tören düzenlemek değildir. Kalkınma planını yapacaksınız. CTP olarak biz kayıt dışı ekonomiyi, teşvikleri konuştuk panellerde. Deniz bitti. Ya kendi ayaklarımız üzerinde duracağız ya da dizlerimizin üzerine çökeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sokaktaki mücadelenin devam edeceğini ifade eden Erhürman, maliyenin güçlü hale gelmesi durumunda, demokrasinin de daha güçlü olacağını belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKI YETENEKSİZ DEĞİLDİR”

“Kendi kendimizi yönetebilmek için dışa bağımlılığın azalması gerekir” diyen Erhürman, “Bir hükümet düşünün ki kendi toplumuna verdiği tek mesaj, bizden bir şey olmazdır. Kıbrıs Türk halkının bu kadar yıllık varoluş mücadelesinin indirgenmeye çalışıldığı durum budur” diye devam etti.

Kıbrıs Türk halkının “bizim irademiz yoktur, bizden hiçbir şey olmaza” mahkum edilmeyi de hak etmediğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı yeteneksiz değildir. Kıbrıslı Türkler Dünya’nın dört bir yanında başarı hikayelerini yazıyorlar” ifadelerini kullandı.

“DİYALOĞA AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Halka çağrı yapan Erhürman, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Bugün her ülke dış kaynak kullanıyor. Biz de kullanacağız ama doğru zeminde. Dörtlü hükümet döneminde felaketler olmasına rağmen kaynak gelmemesine rağmen, 50 milyon artıyla seneyi kapattığımızı kimse unutmasın” dedi.