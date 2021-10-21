Faiz indirimi sonrası döviz rekor tazeledi

Merkez Bankası, son dönemin en merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz inidirim kararının ardından Türk Lirası varlıklarda satışlar yaşanıyor.

Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,50'ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı. Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL'de 9,49; euro/TL'de ise 11,06. İlk tepkinin ardından dolar/TL, şimdilik 9,41-9,42 düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 11 lira sınırının etrafında dolaşıyor.

Hisse senetleri satışa döndü, altın yüzde 3 yükseldi

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 0,5 civarı değer kaybına döndü. Faiz kararının ardından gram altın yüzde 3'e yakın primle 542 liranın üzerine çıktı.

Karar öncesi 443 seviyesinde yer alan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 455 seviyesine yükseldi.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,40 seviyesine tırmandı. Eylülden bu yana tahvil faizinde 350 baz puan yükseliş kaydedilmiş oldu.

Dolar/TL'de dün akşam 9,20'nin altı görülmüştü

Geçen haftayı üst üste rekorlar kırarak tamamlayan dolar/TL, bu hafta başında tarihi zirvesini 9,3460'a kadar taşımış, salı ve çarşamba günü düşüşe geçerek 9,20'nin altını görmüştü. Sabah saatlerinde 9,24 seviyelerinde seyreden dolar/TL, faiz kararından dakikalar önce yeniden 9,30'un üzerine tırmanmıştı. Dolar/TL'deki hareketlere benzer grafikler çizen euro/TL ise karardan hemen önceki dakikalarda 10,85 seviyelerindeydi.

Haftaya 1.410 seviyelerinden başlayan Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, haftanın ilk 3 gününde 1.430 puanın üzerine çıkmıştı.