Cumhurbaşkanı Tatar yarın Holguin'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 12.00’de, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede Tatar ve Holguin’in heyetleri de yer alacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak’ta 6 ay süreyle iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirilen Holguin üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bu akşam adaya gelecek.
Holguin, ocak ve mart aylarında Kıbrıs’a iki ziyaret gerçekleştirmiş adada bir dizi temasta bulunmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.