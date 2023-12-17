Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da görüştü.



Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

