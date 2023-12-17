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Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın

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Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Yakındoğu Bank Çağkan Yapı ortak sponsorluğunda düzenlenen sezonun son yarışı tamamlandı. Final yarışında birinciliği Çağkan Bozalanlar - Hasan Odun, ikinciliği Enver Haskasap - Halil Mulla, üçüncülüğü Rauf Denktaş - Mehmet Mişon ikilisi kazandı.
 
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