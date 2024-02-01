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Cuellar, Güneş Onar ile görüştü

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Cuellar, Güneş Onar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.
Holguin, önceki gün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.
 
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