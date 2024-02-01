Cuellar, Güneş Onar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Holguin, önceki gün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.

