Karne sevinci

Okullarda karneler dağıtıldı, yarıyıl tatili başladı

İlk ve orta eğitimde 2023-2024 Öğretim Yılı birinci dönem karneleri dün dağıtıldı. Yarıyıl tatili, 1-15 Şubat tarihleri arasında olacak ve 16 Şubat Cuma günü öğrenciler ders başı yapacak.Olumsuz hava koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler karnelerini uygun bir zamanda okul idarelerinden alabilecek. Girne’de bulunan okullar ile Tatlısu İlkokulu'nda ise karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı ileriki bir tarihte dağıtılacak.İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda 26 bin 577 öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görüyor.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 3 bin 894 meslek lisesi öğrencisi, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci eğitim alırken, KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin 187 öğretmen görev yapıyor.