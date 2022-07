CTP: “Tatar’ın ‘önerileri’ GYÖ değildir. Söz konusu ‘öneriler’ Kıbrıslı Türklerin bu yoldaki kazanımlarını, hak ve çıkarlarını göz ardı etmektedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hiçbir siyasi partiyle görüşmeden ve Meclis’in bilgisine getirmeden Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) reddetmesini ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Anastasiadis’e dört ana başlıkta iş birliği yapma önerisinde bulunmasını eleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, bu durumun kabul edilebilir olmadığı ve Tatar’ın tutumunu şiddetle reddettikleri belirtildi.

“Egemen eşitliğe dayalı iki devletli ‘ayrılıkçı’ çözümsüzlük masalının dünyada kabul görmediği Tatar ve beraberindekiler tarafından bilindiği halde, ayrılıkçılığı ve çözümsüzlüğü pekiştirmek için bu masalı savunmaya çalışması Kıbrıslı Türkleri sonu belirsiz mecralara sürüklemektir” denilen açıklamada, dünyanın kabul ettiği, her iki toplumun lehine olan ve gerçekleşmesi mümkün tek çözüm şeklinin federal çözüm olduğu savunuldu.

- “Kıbrıs Türk halkının geleceği, elinizde oyuncak olmayacak”

Güven Yaratıcı Önlemler’i reddedip onlara karşı öneri yapmaya çalışan Cumhurbaşkanı Tatar’ın oturduğu makamın ciddiyetinin farkında olmadığı ve Kıbrıs Türk halkının sesine kulak tıkadığı öne sürülen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının geleceği, elinizde oyuncak olmayacak” ifadelerine yer verildi.

GYÖleri konuşmanın hem federal çözüm müzakerelerine bir kaldıraç olacağına hem de iki toplumun yararına olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ersin Tatar’ın ‘önerileri’ GYÖ değildir. Söz konusu ‘öneriler’ Kıbrıslı Türklerin bu yoldaki kazanımlarını, hak ve çıkarlarını göz ardı etmektedir. Kıbrıs Türk halkı, ayrılıkçı ‘önerileri’ kabul etmeyecek ve dünyadan daha da kopmaya izin vermeyecektir.

Kıbrıs Türk halkının önünü açacak ve kısa vadede derin bir nefes aldırtacak politikalara ihtiyaç vardır. Alım gücü yerlerde sürünürken, genç işsizliğin tavan yaptığı bu dönemde çıkış, Kıbrıs Türk halkını dünyaya açacak GYÖleri müzakere etmeye başlamaktır. GYÖlerin olduğu gibi kabul edilmesi değil, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri doğrultusunda bir an önce müzakere edilmesi gerekmektedir. Ercan'ı, Mağusa Limanı'nı, mali yardımı, doğrudan ticaret ve yeşil hat tüzüklerini, Euro'ya endekslemeyi, enerjiyi, doğal gazı, karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkını masaya yatıran, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan federal çözüm müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır.”