Atatürk anısına koştular

Atletizmde Atatürk Yol Koşusu büyükler ve okulların katılımı ile gerçekleştirildi

Atletizmde geleneksel olarak organize edilen Atatürk Yol Koşusu dün bütün ilçelerde gerçekleştirildi. Atletizm Federasyonu’nun organize ettiği 8 kilometrelik yol koşusu Hamitköy Çevre Yolu’ndan başlayarak Atatürk Stadı’nda tamamlandı. Ayrıca okulların katılımı ile küçük, yıldız ve genç kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yarışlar düzenlendi.

Büyükler kategorisinde koşulan 8 kilometrelik yarışın erkekler genel klasmanında Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanında Esra Kaya birinci geldi.

Küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Levent Primary İlkokulu, yıldız kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji, yıldız erkeklerde ve genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ile genç erkeklerde Lefkoşa Türk Lisesi takım sıralamasında birinci olma başarısı gösterdi. Ferdi sonuçlar ve takım sıralamaları şu şekilde:



FERDİ SONUÇLAR

KÜÇÜK KIZ (800 METRE)

1. Melisa Sadıkoğlu (Levent Primary School) 2:56

2. Azra Avcı (Necat British College Lefkoşa) 2:57

3. Dafne Önkal (Levent Primary School) 3:00

KÜÇÜK ERKEK (1000 METRE)

1. Dora Yorgozlu (Yakın Doğu İlkokulu) 3:42

2. Servet Arslan (Gönyeli İlkokulu) 3:45

3. Mahmut Yusuf Tekinay (Levent Primary School) 3:47

YILDIZ KIZ (1500 METRE)

1. Deniz Dağdelen (Türk Maarif Koleji) 5:45

2. Damla Dönmez (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 5:57

3. Almira Akşahin (Yakın Doğu Koleji) 6:00

YILDIZ ERKEK (2000 METRE)

1. Sami Y. Tenekeci (Yakın Doğu Koleji) 7:09

2. Erdim Kofalı (Türk Maarif Koleji) 7:10

3. Süleyman Özatay (Türk Maarif Koleji) 7:25

GENÇ KIZ (2000 METRE)

1. Deniz Kaçan (Haydarpaşa Ticaret Lisesi) 8:58

2. Nilgün Akbulut (Yakın Doğu Koleji) 9:03

3. Sinem Can (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 9:08

GENÇ ERKEK (3000 METRE)

1. Ahmet Esef Aksoy (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 10:46

2. Hüseyin Burak Bekler (Lefkoşa Türk Lisesi) 10:47

3. Salih Ünveren (Yakın Doğu Koleji) 10:47

BÜYÜK ERKEK (8 KİLOMETRE)

1. Hakan Tazegül 0:31.27

2. Veli Atikoğlu 0:31.27

3. Eser Kurt 0:31.27

BÜYÜK KADIN (8 KİLOMETRE)

1. Esra Kaya 0:35.17

2. Ayşa Küçükakça 0:38.41

3. Evelyn Dolores Gedi 0:39.57



TAKIM SIRALAMALARI

KÜÇÜK KIZ

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Levent Primary School

3. Gönyeli İlkokulu

KÜÇÜK ERKEK

1. Levent Primary School

2. Gönyeli İlkokulu

3. Yakın Doğu İlkokulu

YILDIZ KIZ

1. Hala Sultan İlahiyat Koleji

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

3. Levent Kolej

YILDIZ ERKEK

1. Türk Maarif Koleji

2. Yakın Doğu Koleji

3. Atleks Sanverler Ortaokulu

GENÇ KIZ

1. Yakın Doğu Koleji

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji

GENÇ ERKEK

1. Lefkoşa Türk Lisesi

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji

3. Yakın Doğu Koleji

