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CTP Avrupa Sosyalistler Partisi kongresine katıldı

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CTP Avrupa Sosyalistler Partisi kongresine katıldı
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Avrupa çapında 40’tan fazla ülkeden "sol ve ilerici" partinin çatı partisi olan Avrupa Sosyalistleri Partisi’nin kongresinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP), Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi (AKPA) üyesi Armağan Candan temsil etti.
CTP’den verilen bilgiye göre, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen Kongre’de parti başkanlığına yeniden Stefan Löfven getirildi, yeni dönem için yol haritası görüşüldü, 2024’te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en büyük siyasi grup olma hedefi gündeme getirildi.
Kongrede Avrupa genelinde işsizliğin azaltılması, demokrasinin geliştirilmesi, göçmen ve mülteci haklarının geliştirilmesi ve özellikle Ortadoğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika’da barış ve istikrar ortamının sağlanması konuları öne çıktı. Kongre'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de konuşma yaptı.
 
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