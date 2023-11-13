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Salih Vatan kalbine yenildi

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Salih Vatan kalbine yenildi
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Lefkoşa’da sakin 67 yaşındaki Salih Vatan, “kalp yetmezliği ve kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Salih Vatan, dün saat 07.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Vatan’ın otopsisinde ölüm sebebinin, “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
 
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