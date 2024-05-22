22 bin öğrenciye süt dağıtılacak

Başbakan Üstel, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile Tarım Bakanı Çavuş, Süt Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alsancak Anaokulu ile Lapta Anaokulu’nda öğrencilerle buluştu, çocuklara süt ve kahvaltı dağıtıldı

Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21-28 Mayıs Süt Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alsancak Anaokulu ile Lapta Anaokulu’nu ziyaret etti.Çocuklara süt ve kahvaltı dağıtılan etkinlikte, sütün yararlarını anlatan konuşmalar yapıldı, öğrenciler de şiirler ve şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.Başbakan Ünal Üstel, süt alışkanlığının çocuklara kazandırılması ve farkındalık yaratmak açısından Süt Haftası’nın önemine işaret etti.Sağlıklı ve sağlam temeli olan bir gelecek için çocukların süt tüketmeleri gerektiğini dile getiren Üstel, hükümetin de bu yönde çalıştığını belirtti.Üstel, pandemi öncesi çocuklara haftada bir süt dağıtıldığını söyleyerek, hedeflerinin gelecek yıl bu uygulamayı yeniden başlatmak olduğunu vurguladı.“Sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir toplum demektir” diyen Üstel, çocuklara süt içmeleri çağrısını yaptı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, sağlıklı yaşamın sütle başladığını dile getirerek, uzun ve sağlıklı bir ömür için süt içmek gerektiğini belirtti.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da,sütün hem çocuklar hem de yetişkinler için önemli bir besin maddesi olduğunu söyleyerek, hafta boyunca ilkokullarda süt dağıtılacağını belirtti.SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı da, Süt Günü dolayısıyla 22 bin öğrenciye hafta boyunca süt dağıtılacağını belirtti.Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi.21-28 Mayıs Süt Haftası dolayısıyla Lapta Anaokulu'nda da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel ve Okul Müdürü Sait Coşaner konuşma yaptı.Konuşmaların ardından çocuklara kahvaltı ve süt dağıtıldı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi.