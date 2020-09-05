"Ezber bozacağım"

Cumhurbaşkanlığı'nın en genç adayı Avukat Alpan Uz oldu





Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

Uz, başvuru sonrasında mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime girilmek üzere olduğunu belirterek, halkın federasyon isteyen-istemeyen, Türkiye’yi isteyen-istemeyen diye kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Alpan Uz, KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu ve iç sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini ifade ederek, içteki sorunları çözmeyen siyasilerin "sadece rütbe yükseltmek adına" tekrar tekrar halkın önüne çıkıp, oy istemesinin halka da ülkeye de hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi.

Uz, hiçbir siyasi partiye ihtiyaç duymadan hareket edip, bağımsız olup, tüm argümanları federasyona teslim etmeden hareket etmek gerektiğini ifade etti.

Tüm halkı kucaklayacak, ezber bozan bir adaylık süreci geçireceğini söyleyen Uz, süreç sonunda bağımsızlığın kazanacağını sözlerine ekledi.



