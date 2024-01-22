Halkın Partisi lideri Özersay, Bakan Arıklı’ya cevap verdi: “Ablanın damadına 15 kiralık izni; kardeşinin kızına 20 kiralık izni; diğer abinin oğlunun damadına T izni; abinin gelinine T izni; abinin torununa T izni verdin! Üstelik halka da yalan söyledin!”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Özersay'ın yaptığı paylaşım şu şekilde;

Sayın Erhan Arıklı: Kendi partililerinin ve Halkın aklıyla alay etmeye çalışıyor! ailesine, hısım ve akrabalarına çektiği kıyakları konu değiştirip unutturmaya çalışıyor!!!

“Sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor”muş!!!

“Sıra aileme, akrabalarıma, yakınlarıma gelince kıyametler kopuyor” deseydiniz daha doğru olurdu değil mi? Neden mi?

Çünkü

-Ablanın damadına 15 kiralık izni;

-Kardeşinin kızına 20 kiralık izni;

-Diğer abinin oğlunun damadına T izni;

-Abinin gelinine T izni;

-Abinin torununa T izni verdin!

Üstelik halka da yalan söyledin! Neden?

“Bu izinleri durdurdum” dedin, “bir daha incelenmek üzere geri çekme kararı” aldığını söyledin.

- Bir kere yasaya göre Bakan olarak böyle bir yetkin yok! (50/2000 Yasası)

- Bu açıklamayı yapmanızın üzerinden 15 gün geçti henüz atılan bir adım yok!!!

- İptal yok, hısım akrabaya ve partililere dağıtılan bu izinler hala iptal edilmedi ve geçerli!

Partizanlık yapmayı haklı göstermeye, normalleştirmeye çalışma!

- YDP milletvekili adayına 5 Turistik izni,

- YDP örgütü başkanına 10 kiralık izni,

- YDP eski ilçe başkanına 10 adet kiralık izni,

- YDP eski gençlik kolları başkanına 10 kiralık izni

- YDP milletvekilinin sekreterine 10 kiralık izni

- YDP İlçe yönetim kurulu as başkanının babasına 10 adet kiralık izni

Açık açık, çatır çatır haksızlık yaptınız, akrabalarınıza kıyak çektiniz, partizanlık yaptınız ve kamuoyunda deşifre olunca geri adım atar gibi yaptınız!. Şimdi olayı çarpıtıp kıyak dağıtımı şeklinde verdiğiniz izinleri gargaraya getirip cebe atmaya çalışıyorsunuz!

Şimdi kamuoyuna yaptığınız açıklamaya uygun olarak kıyak dağıtımı şeklindeki bu izinleri iptal edecek misiniz etmeyecek misiniz?

Yoksa ortaklarınız olan UBP ve DP’ye de bu izinlerden verip, onların partililerine de dağıtıp bu partizanlığı ve kıyak dağıtımını işbirliği ile birlikte mi yapacaksınız?

Gözümüz üzerinizdedir!!!

