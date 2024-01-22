“Çarşı endişeli”

Lefkoşa surlar içindeki esnafı ziyaret eden Halkın Partisi heyeti, vakıf malı dükkanların kiralarının ciddi şekilde artırılacağı yönünde çarşıda endişe olduğuna dikkat çekti

Halkın Partisi, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Lefkoşa surlar içindeki esnafı ziyaret ederek, hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinledi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, ziyarette, “piyasada fiyatların hiçbir şekilde denetlenmediği ve aşırı pahalılığın” en fazla dile getirilen husus olduğu belirtildi.

Yanında bir kişi çalıştıran ya da sadece kendisi için yatırım yapmak zorunda olan küçük esnafın özellikle son asgari ücret artışı nedeniyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapmak konusunda ciddi endişeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu durumda olan küçük esnafa sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda yardımcı olunmazsa insanlar ya dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar ve ülkede de kaçak işçi çalıştırma oranlarında artışlar yaşanacak, o nedenle bu yatırımlarda bazı ilave kolaylıklar sağlanması gerekmektedir.

Piyasada gerçek maaş üzerinden yatırım yapanların sayısı yok denecek kadar azdır, hem bu oranı artırarak hem de kaçak oranlarını denetimlerle aşağıya çekerek sistemde iyileşme sağlanabilir ve zor durumda olan küçük esnafa da yardımcı olunabilir.”

Açıklamada, Vakıf malı dükkanların kiralarının ciddi şekilde artırılacağı yönünde çarşıda bir endişe bulunduğuna da dikkat çekilerek, “Tüm dükkanların ama özellikle Vakıf malı olan dükkanların kira artışlarında insaflı davranılması gerektiği, Vakıflar İdaresi’nin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi” temennisinde bulunuldu.

