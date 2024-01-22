banner913
banner932
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
12 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
14 0
 
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
21 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
58 0
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
21 0
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
62 0
banner996
banner985

“Çarşı endişeli”

banner989

Lefkoşa surlar içindeki esnafı ziyaret eden Halkın Partisi heyeti, vakıf malı dükkanların kiralarının ciddi şekilde artırılacağı yönünde çarşıda endişe olduğuna dikkat çekti

banner974
“Çarşı endişeli”
banner971
Halkın Partisi, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Lefkoşa surlar içindeki esnafı ziyaret ederek, hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinledi.
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, ziyarette, “piyasada fiyatların hiçbir şekilde denetlenmediği ve aşırı pahalılığın” en fazla dile getirilen husus olduğu belirtildi.
Yanında bir kişi çalıştıran ya da sadece kendisi için yatırım yapmak zorunda olan küçük esnafın özellikle son asgari ücret artışı nedeniyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapmak konusunda ciddi endişeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu durumda olan küçük esnafa sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda yardımcı olunmazsa insanlar ya dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar ve ülkede de kaçak işçi çalıştırma oranlarında artışlar yaşanacak, o nedenle bu yatırımlarda bazı ilave kolaylıklar sağlanması gerekmektedir.
Piyasada gerçek maaş üzerinden yatırım yapanların sayısı yok denecek kadar azdır, hem bu oranı artırarak hem de kaçak oranlarını denetimlerle aşağıya çekerek sistemde iyileşme sağlanabilir ve zor durumda olan küçük esnafa da yardımcı olunabilir.”
Açıklamada, Vakıf malı dükkanların kiralarının ciddi şekilde artırılacağı yönünde çarşıda bir endişe bulunduğuna da dikkat çekilerek, “Tüm dükkanların ama özellikle Vakıf malı olan dükkanların kira artışlarında insaflı davranılması gerektiği, Vakıflar İdaresi’nin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi” temennisinde bulunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.