CTP lideri Erhürman “Ülkeyi bu zihniyetten kurtarırsak 2024 kötü geçmeyecek” ifadelerini kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirterek, bütçedeki rakamlara işaret etti, ülkede kaynak olduğunun altını çizdi.

Erhürman, “Ülkeyi, yönetemeyen bu zihniyetten kurtarmak gerekir. Ülkeyi bu zihniyetten kurtarırsak 2024 kötü geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin dünyanın her yerinde iki şeyi birden gündeme getirdiğine işaret eden Erhürman, bunlardan birinin rakamsal, diğerinin ise “hükümetin imtihanı” olduğunun altını çizdi.

Erhürman, gündeme getirdikleri “yabancı bir şirkete Düzova’da 121 bin dönüm arazi satın alma izni” konusunda henüz yanıt alamadıklarını hatırlattı. Yaşanılan sorunlarla ilgili hükümetin sürekli olarak “para yok” dediğine vurgu yapan Tufan Erhürman, “Hastaneye ihtiyaç yok demiyorlar, para yok diyorlar” dedi ve bütçedeki sapmalardan örnekler verdi.

Bu senenin 1 milyar artıda kapatıldığına dikkat çeken Erhürman, “hükümetin” hesabının 4 milyar şaştığını vurguladı. 4 milyarın ortada olduğunu ve hiçbir yatırım yapılmadığını kaydeden Erhürman, memleketin maliyesinin tüm yaşanılanlara rağmen artı verdiğini ifade etti.

2024 bütçesinin de artı vereceğine dikkat çeken Erhürman, bütçenin, doların 34 lira olacağı üstüne kurulduğunu anımsattı. Türk lirasının sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de dolar öngörüsünün 36 olduğunun altını çizen Erhürman, “Parayı basan doları 36 öngörüyor. Bizimkiler ise 2 lira daha ucuz olacak diyor. Bütçeyi bunun üzerine hesaplıyorlar” ifadelerini kullandı. Hükümette gelir saklama çabası olduğunu savunan Erhürman, belediyelere de bu yüzden gereken payın verilmediğini söyledi. Memleketin 2023’te “dimdik ayakta durduğuna” işaret eden Erhürman, maliyenin 1 milyar artı ile kapandığını yineledi ve “Daha ne ister bir memleket?” diye sordu.

1 milyar artının da az olduğuna değinen Erhürman, “Yapılması gerekenler yapılsaydı, biraz olsun kayıt dışılıkla mücadele çabası olsaydı, 3-4 milyar artı olurdu” dedi.

