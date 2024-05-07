İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancılara mülk satışıyla ilgili “Biz de ülkenin geleceğiyle ilgili gaileleri paylaşıyoruz” dedi

Mecliste söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancılara mülk satışıyla ilgili yapılan düzenleme konusunun uzun zamandır konuşulduğuna işaret ederek, “Biz de ülkenin geleceğiyle ilgili gaileleri paylaşıyoruz” dedi.

İdare olarak olayın tüm taraflarını göz önüne alarak hareket etmek durumunda olduklarını söyleyen Oğuz, yüzde 100 noktasına nasıl gelindiğini anlattı. İlk önce pafta sistemi üzerinden ilerlendiğini ancak zorluklar yaşandığını söyleyen Oğuz, sektörle ilgili alınan önlemleri anımsattı ve yabancıya yap-satı yasakladıklarını kaydetti.

Adım atarken dengeleri gözettiklerini ve konunun hala tartışıldığını ifade eden Oğuz, muhalefetin görüşlerine önem verdiklerini söyledi.

Konuyu yeniden değerlendireceklerini kaydeden Oğuz, “Sektör sonsuz değil. Kaynak da sınırlı. Ülkenin tarım topraklarının korunmasıyla ilgili de hemfikiriz” diyerek, veri eksikliği nedeniyle hala tartışılan konular olsa da temel konularda aynı fikirde olduklarını belirtti.

“Toprak konusu, ülkenin bekasını ilgilendiren bir konu ve bu konuda hassasız” diyen Oğuz, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, CTP’nin önerilerinin de görüşüleceğini kaydetti.

Oğuz’un konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, "ülkeye elçilik açan" ve "açmayan" gibi bir ayrım yapılmasının gelecekte siyaseten sorun yaratabileceğini kaydetti. Uluçay ayrıca yüzde 30 KKTC vatandaşına satış yapılması maddesinin, bir kişinin bu yüzde 30’luk kısmın tamamını alabileceğini söyledi, bunun sıkıntı yaratacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Ongun Talat da yerinden söz alarak, konut fiyatlarını aşağıya çekmek unsurunun hiçbir şekilde bu değişiklikte yer almadığını söyledi. Şu anda Türkiye yurttaşlarına 3 dairenin önü açılırsa daha sonra bu işler sarpa sardığında bunun iktidarın geri alamayacağı bir hale gelebileceğini ifade eden Talat, “Neden bu kararı geçici bir karar olarak almıyoruz?” diye sordu.

Oğuz ise hisseli satışların yarattığı mağdurlara işaret ederek, görülen anomalilerin tartışılabileceğini kaydetti.

Sektörlerden gelen talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Oğuz, komitede tüm taleplerin görüşülebileceğini dile getirdi.

