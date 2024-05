Gambiya’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı temaslarını tamamlayıp adaya dönen Cumhurbaşkanı Tatar “Etkileyici bir ilgi gördük, her türlü protokolde devlet olarak yerimizi aldık” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde yürütülen yeni siyasetten geri adım atılmasının söz konusu olmadığını belirterek, bunu bu hafta görüşeceği BM Genel Sekreterinin özel temsilcisine de bir kez daha ileteceğini söyledi.

Tatar, Gambiya’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye döndü.

Tatar, ülkeye dönüşünde düzenlediği basın toplantısında, Gambiya’daki zirvede Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil ettiklerini ve başarılı bir zirve olduğunu kaydetti.

Kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Gambiya Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’ne teşekkür eden Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın güçlü bir organizasyon olduğuna işaret ederek, BM’den sonra ikinci büyük organizasyonda KKTC’nin gözlemci statüsünde yer almasının önemini vurguladı.

“Etkileyici bir ilgi gördük, her türlü protokolde devlet olarak yerimizi aldık” diyen Tatar, zirvede, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksızlıklar, izolasyonlar ve Rum baskısını anlattıklarını, Kıbrıs Türk halkının beklentisi olan izolasyonların kaldırılmasına destek verilmesini istediklerini söyledi.

Tatar, bu çağda bu ambargoların insanlık dışı olduğunu söylediklerini ve kaldırılması için destek talep etmek yanında karşılıklı kültür, turizm, eğitim gibi her alanda ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her süreçte yanlarında olduğunu, devletin statüsünün artırılması ve oradaki her görüşmenin kayda geçmesi adına destek verdiğini ifade eden Tatar, desteğe teşekkür etti.

“Başarılı bir ziyaret oldu, KKTC ve halkımızın sesini duyurduk, temsil ettik” diyen Tatar, toplantılarda, Gazze’de yaşanan insanlık dışı saldırıların da geniş bir şekilde ele alındığını kaydetti.

Aynı saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının şansının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu yüzden en erken zamanda Gazze’de yaşananların son bulmasını temenni eden Tatar, bu yıl kutlanacak Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl törenlerine İslam İşbirliği Teşkilatı yetkililerini de davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak uluslararası organizasyonlarda yerlerini almaları ve statüsünün yükselmesi adına çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, bölgede yaşanan savaşlar yanında pandemi sürecine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dimdik ayakta durmasının, barış, huzur ve güvenin korunmasının, "istikrar ve başarı" olduğunu belirtti.

Bu hafta görüşeceği BM Genel Sekreterinin Kişisel temsilcisinin de uğraşları olduğunu, ancak federal bir çözüm için ortak zemin olmadığını ifade eden Tatar, bu hafta Rum lider ve kendisiyle görüşmeleri olacağını, orada da yeniden kendisine yeni siyasetin anlatılacağını kaydetti.

“Yeni siyasette değişiklik veya geri adım asla yoktur” diyen Tatar, Türkiye ile birlikte bu sürecin tam uyum içerisinde yürütüldüğünü, müzakerelerin yeni siyaset temelinde başlayabileceğini, federal temelde bir çözümün tükendiğini söyledi.