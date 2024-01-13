Son 3 yılda gözle görülür mal varlığı ile dikkat çeken Erhan Arıklı için eski yol arkadaşı Bertan Zartoğlu “Biz aptal değiliz, sen pişkinsin” diyerek gönderme yaptı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın gündeme getirdiği YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın mal varlığı tartışılmaya devam ediyor.

Kendini savunan ve son 3 yılda gözle görülür mal varlığı ile dikkat çeken Erhan Arıklı, bu artışı ticaretteki başarısına bağlamıştı.

Arıklı ile birlikte YDP kuruluşunda bulunan ve devamında yolunu ayıran Bertan Zaroğlu da tartışmaya dahil oldu.

“Biz aptal değiliz, sen pişkinsin” diyerek Arıklı’ya gönderme yapan Zaroğlu’nun ifadeleri şöyle:

"BİZ APTAL DEĞİLİZ SEN YÜZSÜZ VE PİŞKİNSİN.!

Bazı siyasetçileri her fırsatta, “yüzsüz”, “pişkin”, “ahlaksız”, “ilkesiz”, vb. sıfatlarla halka şikayet etmenin hiç bir anlamı ve yararı yok.

Yemediği halt kalmasa da o kadar çok bağırırlar ki, sanırsınız birileri onlara zulmediyor.

Her yaptığı hatada yada yakayı ele verdiğinde baskın yanıt verme çabası, sürekli manipületif yanıtlar vermek en belirgin özellikleridir..

Sussalar sorun değil de..

milleti aptal yerine koymaya çalışmaları insanın ağrına gidiyor ve,

"Arkadaş biz aptal değiliz sen yüzsüz ve pişkinsin.!"

Demeden geçemiyorsunuz.”

