Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, halkın UBP içinde bir değişim beklentisi içinde olduğunu kaydederek, “Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” dedi.

Halkın UBP’den siyasette önderlik yapmasını beklediğini belirten Taçoy, “Şu an vatandaşın konuştuğu demokratik ilkelerin kabullenilmesi ve UBP içinde bir değişimin yaşanabilmesidir. Vatandaş buna çok önem veriyor” dedi.

“Sessiz çoğunluk kurultay tarihinin belirlenmesini bekliyor” diyen Taçoy, siyasi partilerdeki kurultayların bir demokratik ilke olduğunu ve kurultay tarihinin belirlenmesiyle işlerin yoluna girmeye başlayacağını belirtti.

Hasan Taçoy, siyasetçilerin seçimden ve yarıştan kaçamayacağını belirterek, “Ancak bugünlerde maalesef bundan kaçılıyor. UBP’de Temmuz’dan bu yana Parti Meclisi toplanmadı. Tüzüğe göre alınması gereken kurultay kararını Parti Meclisi’ni toplayıp almadık. Sırf süre uzatmak için, makamı elde tutmak için gayret sarf eden Sayın Başkanımız ile bu süreci yaşıyoruz. İnşallah yakında bu tarih belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra zaten her şey daha fazla yoluna oturacak ve ülkedeki siyasi iklim olumlu yönde değişecek” ifadelerini kullandı.

