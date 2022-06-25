Belediyelere 55 milyon TL

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı için belediye ve köylerin altyapı yatırımları projesine 55 milyon TL kaynak ayırdıklarını vurguladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş Birliği Programı Açılış Toplantısı önceki akşam yapıldı.

Konuşmaların ardından bazı KKTC ile TC belediyeleri arasında niyet beyan imza töreni yapıldı. İmzalar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu şahitliğinde atıldı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sizinleyiz, her zaman birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Oktay, katılımcılara, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını iletti. Bu sırada salonda “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı.

Bilgi ekonomisi, yeşil ve zihinsel dönüşümün önemine dikkat çeken Oktay, KKTC’ye geldiğinde vermek istediği tek mesajın, “İnanmak, inanmak ve çalışmak” olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin belediyecilik alanında çığır açtığını dile getiren Oktay, kardeş şehir ilişkilerinin son derece önemli bir role sahip olduğunu ve belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan tanıdığını belirtti.

Ekonomik ve kalkınma iş birliği kapsamında KKTC’ye verilen desteklerin, TBB’nin elini taşın altına koymasıyla başka bir boyuta taşındığını ifade eden Oktay, iş birliği iradesinin somut projeler olarak meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

Gazimağusa ve Gaziantep belediyelerinin ilk adımı atarak, iş birliğine örnek olduklarını ifade Fuat Oktay, çabalar sonrasında belediyeler arasında iş birliğinin filizlenmeye başladığını söyledi.

Belediyeler arasındaki iş birliklerine yönelik örnekler veren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortak projeler sayesinde Türkiye ve KKTC arasındaki ezeli kardeşlik bağlarının daha da perçinlendiğini kaydetti.

Belediyelere sağlanan katkılardan bahseden Oktay, 2022 yılı için belediye ve köylerin altyapı yatırımları projesine 55 milyon TL kaynak ayırdıklarını kaydetti. Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

KKTC’nin mavisini, yeşilini geleceğe aktaracak bir belediyeciliğin önemine vurgu yapan Oktay, iki ülke arasında belediyecilik alanında gelişen bu iş birliğinin diğer alanlar için de örnek olmasını istedi.

Oktay’ın konuşması sonrasında “Kıbrıs’ın abisi Fuat Oktay” sloganları atıldı.



