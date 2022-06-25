Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin,TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin yanında olduklarını söyledi ve “Kıbrıslı kardeşlerimizi çok seviyoruz” dedi

Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş Birliği Programı Açılış Toplantısı’nda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin yanında olduklarını kaydetti. Şahin, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Daha özgür ve mutlu bir KKTC için çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Kıbrıslı kardeşlerimizi çok seviyoruz” dedi. Pandemi sürecinin herkese bir ders verdiğini belirten Şahin, KKTC’deki yangınla ciğerlerinin yandığını ve alınması gereken tedbirler olduğunu vurguladı.

“Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız” diyen Şahin, Maraş’ı ziyaret ettiklerini, Maraş’ın açık hava müzesi olduğunu kaydetti.

Fatma Şahin, pandemiden sonra yeni bir dünya kurulduğunu belirterek, “Sizinle gidecek çok yolumuz var. Elinizde çok büyük bir hazine var” diyerek, bilgi ekonomisinin önemini vurguladı.

Geleceğin Kıbrıs’ını, belediyelerini oluşturmak gerektiğini kaydeden Şahin, KKTC için yeniden yapılanma süreci tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Yapısal reformun önemini vurgulayan Şahin, verimliliği sağlamak gerektiğini söyledi. Kıbrıs adasını yeşil ada yapmak gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, yenilenebilir enerji ile organik tarımı güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Mazeret üretmenin çok kolay olduğunun altını çizen Şahin, “Kıbrıs adasını kalkınmanın adası yapacağız, saklı cenneti bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

