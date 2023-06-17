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Başman : DAÜ’ye gözbebeğimiz gibi bakacağız

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Başman : DAÜ’ye gözbebeğimiz gibi bakacağız
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Adayı Ali Başman bölge ziyaretlerine Gazimağusa ile devam etti. Başman bugün ilk olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etti
Başman’a Gazimağusa Milletvekilleri Resmiye
Canaltay ve Hakan Dinçyürek de eşlik etti.
Ali Başman, ziyaretinde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulun Başkanı Erdal Özcenk ile de görüşerek üniversitenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı
Ali Başman, akademisyenler, personel ve ve öğrencilerle sohbet etme imkanı da buldu.
Ali Başman Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin KKTC’nin dünyaya açılan bir markası olduğuna işaret ederek tanıtımında ve ekonomik yapılanmasında önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı.
Başman, “ Burası sadece bir akademik çalışmanın, bilimsel eğitimin yuvası değil, bu devletin tarihi ile özdeşleşmiş bir marka gibi … Buraya her zaman gözbebeğimiz gibi bakacağız. İdari açıdan ekonomik açıdan elimizden gelen katkıyı her zaman koyacağız” dedi.
 
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