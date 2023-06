Babalar Günü kutlanıyor

Babalar Günü bugün kutlanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor.

Babaların topluma ve ailelerine yaptıkları katkıların kutlandığı bu günde, babalara duyulan sevgi ve minnet dile getiriliyor.

Babalığın önemi hatırlanan bu özel günde, sağlıklı ve mutlu çocukların yetişmesinde babaların oynadığı önemli rol bir kez daha gündeme gelirken, baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin güçlenmesi üzerinde duruluyor.

-Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Babalar Günü dolaysıyla yayımladığı mesajda, günün babalara sevgi, özveri ve fedakarlıkları için teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Babalar Günü, bu ayın en özel ve anlamlı günlerinden biridir.

Yılın sadece özel bir gününde değil, her gün saygı ve sevgi görmeyi hak eden babalar için bugün ise sevgi, özveri ve fedakarlıkları için onlara teşekkür etmek için bir fırsat.

Hayattaki en büyük desteklerden biri olan babalar evlatlarına güven ve huzur veren en önemli kahramanlardır.

Bugün, hayatlarımızın her anında emekleri olan babalara sevginizi hissettirmenize vesile olacak.

Aile bağlarını güçlendirmek ve birlikte mutlu anılar oluşturmak için de harika bir fırsat olan Babalar Günü’nde, onlara verebileceğimiz en büyük hediye ise değerini bilmek ve bunu hissettirerek onları sevindirmek.

Bu vesileyle fedakar babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlar, sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”