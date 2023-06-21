UBP Milletvekili Adayı Ali Başman “Pazar günü, her sandıktan güneşle doğacağız. Aydınlık günler yakın” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu’nun ev sahipliğinde Surlariçi’nde önceki akşam UBP Milletvekili Adayı Ali Başman için etkinlik düzenlendi.

UBP Milletvekili Ali Başman “Görüyoruz ki Surlariçi’nde deyim yerindeyse gece vakti güneş açtı. Belli oldu ki sayenizde, Pazar Günü, her sandıktan güneşle doğacağız” dedi.

Başman şöyle devam etti:

“Bu ülke insanı, seçim yapmaktan, sürekli hizmet alamıyor. Kalıcı projeler hayata geçemiyor. Ekonomik istikrar daimi bir zemine oturamıyor. Biz ülkeyi seçimden seçime sürüklemek isteyenlere inat, kalıcı, insanına daha çok hizmet eden bir sistem için sizden destek istiyoruz. Biz sadece seçilmek istemiyoruz. Sandıktan daha güçlü çıkmak istiyoruz. O nedenle, gücümüzü, birliğimizi, farkımızı Pazar Günü hep birlikte gösterelim. Size söz veriyoruz. Aydınlık günler yakın.”

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın temasları ve yaptığı açıklamalarla, yakında zamanda mali destek ve enerji alanlarında somut adımların geleceğine işaret eden Başman, “Anavatanımız yanımızda. Hükümetimiz iş başında… Bizlere, görüşlerimizle, önerilerimizle, potansiyelimizle katkı koymak kalıyor. Mecliste, sahada, sokakta olacağız, halkımız için vargücümüzle çalışacağız” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de “Ne güzel bir gece… Gençler heyecanlı. İnsanımız umutlu. Ali Başman kardeşimizi herkes bağrına bastı” dedi.

Ünal Üstel, “Pazar günü sıradan bir gün değil. Önemli bir viraj. Bunu hep birlikte geçeceğiz. Ali Başman’ı tüm gücümüzle seçeceğiz. Sonra tam gaz, enerjimizle, insanımızın sevgisiyle, azmimizle, Anavatanımızın desteğiyle, daha güzel günlere ilerleyeceğiz. Ne dedik. Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar” şeklinde konuştu.

