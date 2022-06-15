“Asgari ücretli aylık 496 TL vergi ödemeye başlayacak”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yeni ücretin vergiden muaf tutulmayacağını, devletin asgari ücretliden 496 TL vergi alacağını ifade etti. Barçın, Türkiye için “Ben senin ne paranı, ne memurunu isterim. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmayı başarabiliriz” dedi.



CTP Milletvekili Devrim Barçın, Mecliste söz aldı.

Asgari ücretin vergiden muaf olmadığını, yasal düzenlemeye göre yılın başında belirlenen asgari ücretin vergiden muaf olduğunu söyleyen Barçın, "Asgari ücrete yüzde 55 hayat pahalılığı yansıtılacaksa yüzde 8.14’ü devletin cebine vergi olarak konulacak” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde belirlenmesi beklenen yılın ikinci asgari ücretinin vergiden muaf tutulmayacağını vurgulayan Barçın, “Siz, asgari ücretin yüzde 8.14’ünü devlet olarak cebinize koyuyorsunuz” dedi.

Barçın, “Şuanda 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 43. Yıllık enflasyon yüzde 89.12. Gıda enflasyonu, yüzde 118.75. 6 aylık hayat pahalılığının yüzde 55’e çıkması öngörülüyor” şeklinde konuştu.

2020’de bir kararname yapıldığını, emekli olup çalışmaya devam edenlere çalışırken aldıkları maaşlardan vergi muafiyetlerinin kaldırıldığını kaydeden Barçın, bunun yasa gücünde kararname ile yapılamayacağını söyledi.

Barçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bugün asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış yapılırsa, brüt 10 bin 850 TL’ye yükselecek. Ama asgari ücretli, bu rakamın 496 TL’sini gelir vergisi olarak ödeyecek. Sigorta ve ihtiyat sandığı için 1410 TL ödeyecek. Yani net asgari ücret 8 bin 944 TL olacak. Peki Asgari Ücret Yasası ne diyor? Geçimini asgari düzeyde geçirmesi için verilen minimum ücrettir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Vergi alıyor, sigorta ve ihtiyat sandığı düşürüyorsunuz. Siz, asgari ücretin yüzde 8.14’ünü devlet olarak cebinize koyuyorsunuz.”

“Sadece asgari ücretli insanlardan vergi alarak bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde duramayız” diyen Barçın, “Çözüm önerimiz nettir, bu konuda yasa çalışmamızı yapıp sunacağız, asgari ücret ne zaman belirlenirse belirlensin vergiden muaf tutulmalı” dedi.

Türkiye ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı, “teslimiyet protokolü” diye nitelendiren Barçın, yayınlanmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nden asgari harcamalar için bir TL gelmediğini ancak KKTC’nin hiçbir mükellefiyeti olmamasına rağmen askeri harcamalara 244 milyon ödediğini söyledi.

Barçın, “Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde sürdürülemez. Anayasamız var, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyorsak Türkiye Cumhuriyeti de bilecek ki bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri vardır, halkı vardır…Ben senin ne paranı, ne memurunu isterim…Çok net söylüyorum. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmayı başarabiliriz. Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz. Bu halka, talimat alarak, bütçede 6 milyar açık var demeyin. Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi” dedi.



