“Dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş hayalcilik”





Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis’te CTP Milletvekili Erkut

Şahali’ye soru yöneltti. Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteleyerek, “Resmi para birimimizi mi değiştireceğiz?” diye sordu.

Bunun üzerine Şahali, “Bizim resmi para birimimiz yoktur. Politikasına yön verebileceğimiz bir para birimimiz yok. KKTC’nin TL’ye mesafesi Sterlin’e, Euro’ya ve Dolar’a mesafesi kadardır. Sizin Euro ile ilgili bir politika üretme şansınız olmadığı gibi TL ile ilgili de yoktur” diyerek, Euro’nun resmi para birimi olarak değil, muhasebe birimi olarak kullanılmasını savunduklarını anlattı.

