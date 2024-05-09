"Artık sorumluluk liderlerde"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.
Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile “yapıcı bir görüşme yaptığını” ifade ederek, görüşmede Tatar’ın pozisyonunu yinelediğini söyledi.
Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde, bazı ülkelere yaptığı ziyaretlerden bahsettiğini, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta kalıcı çözümü desteklemesinin önemli olduğunu düşündüğünü aktardığını belirterek, “Artık sorumluluk liderlerdedir.” dedi.
Kolombiyalı diplomat, Kıbrıs’a ziyaretlerde bulunduğu aylarda, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden birçok kişiyle, gençlerle bir araya geldiğini belirterek, “Herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda. Ve umarım insanları dinleyebilirler.” dedi.
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