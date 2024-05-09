"Çıkmazı kaldırın, müzakere masasına dönün"

BM Temsilcisi Cuéllar, liderlere “süreci ilerletme, çıkmazı kaldırma ve müzakere masasına dönme” çağrısı yaptı. Cuéllar "Herkesi dinliyorum. Pek çok toplantıya katıldım. İzlenimim herkesin ilerlemek istediği yönünde. Keşke liderler, konuştuğum insanları dinlese” ifadelerini kullandı

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “süreci ilerletme, çıkmazı kaldırma ve müzakere masasına dönme” çağrısı yaptı.

Holguin, dün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüştü.

Rum Başkanlık Sarayı çıkışında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’e Washington, Moskova ve Avrupa’da yaptığı temaslar hakkında bilgi verdiğini söyleyen Holguin “liderlerin, uluslararası toplumun ilerlemelerine verdiği desteği görmelerini umuyorum.” dedi.

BM genel sekreterinin kişisel elçisi Maria Angela Holguin, dün sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü; görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Holguin, başkanlık sarayındaki bir buçuk saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamasında, “Kıbrıs'a ilk ziyaretimde de söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörde çalışan kişilere kadar herkesi dinliyorum. Pek çok toplantıya katıldım ve izlenimim herkesin ilerlemek istediği yönünde" dedi.

“Keşke liderler, konuştuğum insanları dinlese” diyen Holguin, "Liderlerin uluslararası toplumun desteğini göreceğini ve ilerlemek için her şeyi yapacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis ise, Holguin-Hristodulidis görüşmesinin, son Avrupa Konseyi kararı sonrasındaki ilk görüşme olduğunu hatırlattı. Son Konsey kararında “Türkiye-Avrupa ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlandığını ve bunun Türkiye’ye verilmiş olumlu bir mesaj olduğunu” iddia etti.

Letimbiotis, Holguin’in Hristodulidis’e, Ada’ya gelmeden önce gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdiğini söyledi ve bu temasların “müzakerelerin koptuğu yerden başlaması hedefine ulaşılabilmesi için atılacak adımların değerlendirilebileceği net bir görüntü olmasına katkıda bulunması” dileğinde bulundu.

Konstantinos Letimbiotis, Holguin’in Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında da bilgi verip vermediği sorusuna karşılık “bırakalım diplomasi işlesin" cevabını verdi ve Holguin’in Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile 13 Mayıs’ta yeniden görüşeceği bilgisini de aktardı.

