Arıklı, yeni model çavbellayı seçim şarkısı yaptı

İçerisinde “elleri bağlanmış buldum yurdumun, her yanı işgal altında” sözleri ile dikkat çeken ve sol siyasetin sahip çıktığı devrimci şarkının yeni versiyonu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın seçim şarkısı oldu.
Arıklı, önceki akşamki sosyal medya paylaşımında çavbella eşliğinde fotoğraf ve videolarının yer aldığı seçim görselini paylaştı.
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