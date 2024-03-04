TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, "Toplumun iktidarda denemediğini parti TDP’dir. Ben muhalefet olmaya değil hükümet olmaya talibim" dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dışındaki partilere oy verilmesi konusunda “Oyumuz yanacak” korkusunu belediye seçimlerinde yıktıklarını ve bunu genel seçimlerde de yıkacaklarını vurguladı

Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan “Haftaya Yansıyanlar” programında Özge Şimşek’in sorularını yanıtladı.

TDP’nin yeni dönemi ve yeni Genel Başkanlığıyla ilgili soruları yanıtlarken Çeler, TDP Genel Başkanı olmanın çok ciddi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çeler, “Ben lisede karar verdiğim şekilde üniversitede Siyasal Bilimler okuyarak, başka bir meslekten gelerek değil direkt bu alanda eğitim alarak siyasete girdim. TDP’de de ülkede gerçek anlamda bir siyaset yürütmek için başladığımız bu yeni dönemde zevkle birlikte çalışacağımız güzel bir ekiple yola çıktık. Bu yola baş koyduk, umarım toplumda bize bu heyecanın karşılığını sokakta gösterdiği gibi sandıkta da gösterecektir” dedi.

Partinin ileriye dönük hedeflerinin sorulması üzerine Çeler, önce kendi evleri olan partiden başlayarak bir organizasyona giriştiklerini, partinin gelirlerinin, üye sayısının ve örgütlenmelerinin artırılması yönünde adım attıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) seçildiği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında da öncelikli olarak yerel üretim ve ekonomik kalkınma politikalarıyla ilgili bir program hazırlamaya karar verdiklerini söyleyen Çeler, “Çalışmalarımız zaten vardı gerek eğitim gerek tarım gerek sağlık sistemi konusunda. Şimdi bunları geliştireceğiz, projelerimizi gün yüzüne çıkaracağız” dedi.

“Çevre ve İklim Politikaları” başlığı altında da bir çalışma yürüteceklerini, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre ve çevre politikası bırakmak istediklerini anlatan Çeler, tüm canlıların bu adada hak ettikleri gibi yaşamalarını sağlamanın başlıca sorumluluklarından olduğunu belirtti.

Çeler, “Hukuk gibi diğer tüm alanlarda da parti içinde komitelerimizi kuruyoruz. Zaten biz seçim startını yaptığımız kurultayla verdik. Buna devam edeceğiz” dedi.

“Vekil olmak için vekil olmak”, “Popüler olduğu için aday gösterilmek” gibi nedenlerin Meclisteki nitelikli vekil sayısını düşürdüğünü, bunun da toplum yararına olan yeni yasaların yapılmasında ciddi bir engel oluşturduğunu kaydeden Çeler, “O koltuğa oturduğunuz o gün saygı görürsünüz ancak koltuktan indiğinizde o saygıyı artık göremezsiniz” dedi.

Çeler, “Bir makam elde ederek saygı ve sevgiyi kazanmak mümkün değil. Önemli olan yaptığınız icraatlarla o görevden ayrıldıktan sonra da toplumdan o sevgiyi, saygıyı ve ilgiyi görmenizdir. Biz bunu kısa hükümet dönemimizde yaşadık. İnsanlar hala kısa dönemde yaptığımız işleri konuşuyor ve bizden sevgi ve saygıyla bahsediyor” dedi.

Sahte diploma soruşturması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, toplumun yozlaşması ve ego tatmin etmek ya da makam elde etmek için yapılan bu sahteciliğin en büyük sebeplerinden birinin eğitim alanında nitelikten vazgeçilmesi olduğunu söyledi.

Çeler, “Zaten insan ticareti, kadın ticareti ve kara para cenneti olarak görülüyorduk, şimdi buna bir de eğitim eklendi. Bu işin en kötü kısmıdır” değerlendirmesinde de bulundu ve “Yarın iktidara gelsem, dünyaya bu şekilde daha fazla rezil olmamak için bu üniversite görünümlü yapıların hepsini kapatırdım” dedi.

Seçimlerde sandığa gitmeyen kesimle ilgili değerlendirmesinde ise Çeler, "‘UBP’nin şu kadar kemik oyu var, CTP’nin şu kadar kemik oyu var, nasıl olsa kazanır’ argümanıyla hareket eden bir kesim var. Ben bunu Girne Belediyesi Başkanlığına aday olduğum seçimlerde yaşadım” dedi.

Çeler, “Toplumun iktidarda denemediğini parti TDP’dir. Ben muhalefet olmaya değil hükümet olmaya talibim diye partinin başına geçtiğimi söylemiştim. ‘Oyumuz yanacak’ algısını Girne Belediyesi seçimlerinde nasıl yıktıysak, genel seçimlerde de öyle yıkacağız” dedi.

