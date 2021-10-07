Arıklı: Üç -dört ay sonra erken seçime gidilecek

Muhalefet milletvekilleri Genel Kurulda güncel konuşma yapıyor.

Zaman zaman muhalefet ve hükümet kanadından seslerin yükseldiği Genel Kurulda gündeme getirilen konuların başında erken seçim, UBP kurultayı, akaryakıt zammı gibi konular var.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk olarak bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Koral Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevkiine Koral Çağman’ı atamasıyla ilgili tezkere Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunuldu.

Tezkerenin okutulup bilgiye getirilmesine muhalefet kanadı gülerek tepki verdi. CTP milletvekili Teberrüken Uluçay yerinden söz alarak tezkerenin içeriğinin düzeltilmesini istedi, bu haliyle kayıtlara geçmesinin doğru olmadığını belirtti.

Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Yeniden Doğuş Partisi’nden istifasını içeren tezkere, KKTC ile TC hükümetleri arasındaki kredi anlaşmasıyla ilgili tezkere ve Başbakanlığın mali yılı bütçe uygulanma sonuçlarıyla ilgili tezkere de okutulup milletvekillerin bilgisine getirildi.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, Genel Kurulda “Koltuk Uğruna Ülkeye Verdiğiniz Zarar” başlıklı bir güncel konuşma yaptı.

Hükümetin toplumla bağını kopardığını, Anayasaya, yasalara uymadığını savunan Çeler, daha fazla iş yapması gereken hükümetin kaos yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın gittiği her yerde toplumu aşağıladığını da savunan Çeler, “Anadolu’yu karış karış gezerken, iki alkış daha fazla alacak diye gofa gelerek kendi insanını aşağılayan bir cumhurbaşkanımız var” ifadelerini kullandı.

UBP kurultayıyla ilgili de konuşan Çeler, “Hangi projeyle toplumun karşısına çıkacaksınız, merak ediyorum” dedi.

Hükümetin yasaların verdiği gücü kullanmadığını, denetim yapmadığını savunan Çeler, bunun kurultay ve seçim uğruna yapıldığını söyledi.

Çeler, “umarsız olmakla” suçladığı hükümeti sokağa çıkmaya, vatandaşların halini görmeye de çağırdı.

“Muhalefet girmedi, meclis o yüzden açılmadı” denilerek kendilerinin suçlanmasının doğru olmadığını da ifade eden Çeler, “Hükümet silkelensin ve kendine gelsin” dedi.

Trafik, yollar, çalışma hayatı, turizm, zam gibi konularda da hükümeti eleştiren Çeler’e iktidar kanadından “dörtlü koalisyon nasıldı?” sorusu yönetildi.

Çeler, “Biz da zam yaptık ama toplumun karşısına adaletsizlikle çıkmadık, herkese adil davrandık. Kendinizi bizim hükümetimizle kıyaslamayın. Halk bunun kıyaslamasını yapar” dedi.

ATAKAN

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan “Zarfı Boş, Kendi Boş Azınlık Hükümetinin Alamet-i Farıkası” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

“İlk defa bu hükümet döneminde nisap sorunu nisap rezaletine dönüştü” diyen Atakan, “İlginç bir yaz geçirdik. Parçalı azınlık hükümeti daha da parçalandı. Bol kavga, bol skandal ve bol hamaset…” şeklinde konuştu.

Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu toplantılarının da bu dönemde ilginç bir hal aldığını ifade ederek, aynı gün ve aynı saatlerde paralel Bakanlar Kurulu toplantıları yapıldığını savundu.

Kıb-Tek’in başlı başına kara komediye döndüğünü belirten Atakan, zam, asgari ücretin belirlenmesi, yüz yüze eğitimin başlaması, sağlık gibi alanlardaki uygulamaları eleştirerek, Başbakanın olanlar karşısında sadece üzüldüğünü ve endişe ettiğini söyledi.

İç borç kapasının artık kapandığını belirten Atakan, Maliyenin elzem ödenekleri aktarmada sorun yaşadığını, kanser hastalarının ilaçlarının dahi alınamadığını söyleyerek, “Bakanlar topu Maliye Bakanı’na atıyor ama kurultay hesaplarıyla istihdam istemekten de geri kalmıyor” dedi.

Hükümeti “iş bilmezlikle” de suçlayan Tolga Atakan, bayındırlık ve ulaştırma alanında hayata geçirilemeyen projelerin bunlara sadece küçük bir örnek olduğunu ifade etti.

“Karşımızda dağıttıkları ödül kartları gibi boş bir hükümet var” diyen Atakan, “Bu topluma telafisi mümkün olmayan zararlar veriyorsunuz. Attığınız her adım, eşit egemen devlete, yüceltmek için çalıştığınız KKTC’ye ters. Söylemlerinizin ve eylemlerinizin örtüşmediği gün gibi ortada. Sizlere ayrılan sürenin sonuna geldik” dedi.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak muhalefet milletvekillerine yanıt verdi.

Arıklı, “Sayın Çeler ve Atakan 4’lü koalisyon cennet, bizim hükümet felaket hükümeti gibi konuştu. Hükümet kurmadınız, korktunuz, kaçtınız, şimdi kalkıp ahkam kesiyorsunuz…” dedi.

Erhan Arıklı, 3-4 ay sonra seçime gidileceğini, ocak mı, şubat mı olunacağının görüleceğini, ama bunun martta olmayacağını söyledi.

Akaryakıt konusuna da konuşan Arıklı, “Akaryakıtı özel bir firmadan alsam, daha pahalı alsam anlarım…Nedir bu yaygara… ? Bu yaygara ihale mafyasının algı operasyonu sonucu oluşmuştur…” dedi.

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, yerinden söz alarak Arıklı’ya “Aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz, biraz ar… ” diyerek tepki verdi. Arıklı’nın “O ar sana lazım” demesiyle ikili arasında atışma oldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak, “Sayın Bakan bir anlaşma yaptı. Savcılık bu anlaşmayı yapamazsınız’ dedi. Bu konuda ne yaptınız?” diye sordu.

Arıklı, “Doğrudan alım yaptığımız anlaşma 2016’daki anlaşmayla ilgili” dedi.

Erhan Arıklı, neticelenen akaryakıt ihalesine de işaret ederek, “İhale neticelendi ama bu doğru değil.. Rafineri opsiyon belgesi tamam değil ” şeklinde konuştu.

Özersay, Arıklı’nın sorusuna cevap veremediğini söyledi. Arıklı’nın “Sabrımı zorluyorsunuz” demesi üzerine Özersay ve Arıklı arasında “Medeni olalım” tartışması yaşandı.

ROGERS

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers de, “Kıbrıslı Türklerin İzolasyonuna İzolasyon Katan Cumhurbaşkanlığı ve Azınlık Hükümeti” başlıklı bir konuşma yaptı.

Rogers, Kıbrıslı Türklerin yıllardır izolasyon altında yaşadığını belirterek, “Bu izolasyona bir yenisi eklendi. Uluslararası aşı sertifikasına sahip olmayan Kıbrıslı Türkler ve adanın kuzeyinde yaşayıp aşı olan ülke vatandaşları şu anda aşıyı yaptırdıkları coğrafyadan dolayı uluslararası alanda aşısız kabul ediliyor” dedi.

Rogers, ülkeden aşı sertifikası alamadan ayrılan öğrencilerin gittikleri ülkelerde aşısız muamelesi gördüğünü ve çözüm aradığını, mecbur kalıp 3 ve 4’üncü doz aşı yaptırdığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler için bir aşı portalı oluşturulduğunu bu portala Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve uçak bileti olanların başvurabileceğini belirten Rogers, güncelleneceği açıklanan portalın henüz güncellenmediğini söyledi.

İki toplumlu sağlık komitesinde bu konunun konuşulduğunu belirten Rogers, diğer ülke vatandaşlarının ve adanın kuzeyinde yaşayan herkesin başvurabileceği ve bilet göstermeksizin başvuru kabul edilecek bir portal yaratılması ihtiyacını dile getirdiğini ancak geri dönüş olmadığını belirtti.

Rogers, “Siyasi olan ve üst düzeyde tartışılması gereken konular toplum lideri olarak seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın sorumluluğundadır. Üzülerek görüyoruz ki Sayın Tatar görevinin ciddiyetini, sorumluluğunu farkında değil” dedi.

AdaPass’ın Türkiye’deki sistemle uyumlaştırılmasının da konuşulduğunu belirten Rogers, “Teknik bir sorun olmadığını biliyoruz ama bu konunun da siyasi olarak konuşulması gerek. Sayın Tatar, Türkiye’ye en sık giden Cumhurbaşkanıdır ama kendisi kültürel geziler yapıyor, Kıbrıs Türk toplumumun ihtiyaçlarıyla ilgili adım atmıyor” şeklinde konuştu.

Hükümetin kurultay ve seçim kaygısıyla hareket ettiğini, ortakların çıkarları için birlik olabildiğini ancak toplumu ilgilendiren konularda adım atmada birlik olamadığını savunan Rogers, “Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz” dedi.