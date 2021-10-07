Lefkoşa'da 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon sonucu 700 gram hintkeneviri bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon sonucu A.S.U.’nun (E-21) tasarrufunda bulunan madde emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 2 TUTUKLU

Gazimağusa’da, O.J.F.(E-22) ve V.O.I.’nın (E-22) kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada ise, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ögütücü ve O.J.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 300 mg ağırlıgında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

CİHANGİR’DE HIRSIZLIK

Cihangir’de balık satışı yapan bir iş yerinde çalışan A.Y.’nin (E-29) iki müşterinin yaptığı alışveriş sırasında, balıkları tarttığı esnada, tartıya balıkların haricinde ağırlık koyup kiloyu fazla göstererek müşterilerden 70,80TL’yi “hile ile almak” suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

KRİPTO PARA KARŞILIĞI 13 BİN DOLAR ÇALDI

Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve kripto para satışı yapan bir iş yerinde çalışan H.O.A.’nın (E-19), sattığı kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13 bin 41 Amerikan Dolarını iş yeri muhasebesine yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği ve çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

LEFKOŞA’DA KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa Yeni Sanayi Bölgesi’nde sakin Babul Babul’un (E-41), 3 Ekim tarihinde, ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ANIZ YAKMAK

Kılıçarslan’da, E.K.’nin (E-63) arazisi içerisinde bulunan anızları yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.