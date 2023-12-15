“Arıklı, kan gölünü durdurmak için ne yapıyor?

Mecliste konuşan CTP Milletvekili Filiz Besim, yollardaki can güvenliğine değineceğini çünkü yolların kan gölü olduğunu ve büyük bir halk sağlığı sorunu yaşandığını ifade etti.

Son 3 yıldır bu kan gölünü durdurmak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ne yaptığını soran Besim, bu yıl 41 kaza olduğunu ve 45 kayıp verildiğini söyledi. Besim, yollara konulan kameralardan bir yıldır ceza toplanmadığını hatırlattı.

Yollardaki ışık sorununun da çözülemediğine işaret eden Besim, ülkeyi, yolları ve kuralları bilmeyen yabancılara yapılan araç satışının da gittikçe arttığını söyledi.

