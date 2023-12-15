“Dünya bize döner kavşaklarımıza gülüyor”

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner,
şu an yollarda keşmekeş yaşandığını söyledi.
Şahiner, artık ülkede alt geçitlerin, üst geçitlerin, tünellerin, şehirler arası raylı sistemlerin, toplu taşıma ağlarının konuşulmaya başlanması gerektiğini kaydetti.
“Dünya bize döner kavşaklarımız yüzünden gülüyor” diyen Şahiner, mevcut yöntemin akıl karı olmadığını yineledi.
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