Arıklı-Erhürman gerilimi

Erhürman, Bakan Arıklı’yı “gayri ciddi olmakla,” Arıklı ise Erhürman’ı “şovmen olmakla” suçladı

Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Havaalanı’nda yapılan tüzük değişikliği ile tüm uzmanların devre dışı bırakıldığını söyledi, “Bu sorumsuzluğu anlatabilecek kelime yok” dedi.

Havaalanı’nda iki kez tüzük değişikliği yapıldığını söyleyen Erhürman, ilk değişikliğin, Havaalanı’nın 20 Temmuz’da faaliyete geçmesi için olduğunu anımsattı.

Bir tüzük değişikliğinin 16 Haziran 2023’te diğerinin ise 17 Ocak 2024’te yapıldığını söyleyen Erhürman, “16 Haziran 2023’ten önce havaalanı çalıştırma sertifikası ile ilgili düzenlemeler, tüzüğün 22. ve 23. maddelerinde yer alıyordu” dedi. Tüzükteki maddeleri kürsüden okuyarak hatırlatan Erhürman, havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası taleplerinin, oluşturulan inceleme komisyonunca incelendiğini belirtti. Tüzük değişikliğinden önce havaalanı lisansı verilmesi için bir inceleme komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bu komisyonun teknik ve uzman personelden ayrıca gerektiğinde diğer uzmanlardan oluştuğunu ifade etti. “Tüzük değişmeden, söz konusu işin nasıl uzmanlık gerektiren iş olduğu açık şekilde görülüyordu” diyen Erhürman, Sivil Havacılık Dairesi uzmanlarının ve ihtiyaç duyulursa bunun dışındaki uzmanların devreye gireceğinin tüzükte belirtildiğinin altını çizdi.

16 Haziran’da aniden yeniden tüzük değiştiğini dile getiren Erhürman, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının uygun görmesi halinde, havaalanının açılması süresince altı ayı geçmeyecek şekilde lisans verilebilir” olarak tüzüğün değiştiğini kaydetti. Bütün uzmanların böylelikle devre dışı kaldığına işaret eden Erhürman, sadece bakanın bu lisansı verebileceğini belirtti. “Bunun, uçuş ve can güvenliği açısından yaratabileceği riskler ortada” diye konuşan Erhürman, 17 Ocak 2024’teki değişiklikle ilgili de konuştu. Erhürman, “Bakanlar kurulu, Ulaştırma Bakanının uygun görmesi halinde eksiklikler tamamlanıncaya kadar her defasında altı ayı geçmemek kaydıyla lisans ve sertifika verebilir demiş. Temmuzda havalimanı açılırken birtakım eksiklikler olduğunun bakanlar kurulu farkında. Buna rağmen uzmanlardan oluşacak heyeti devre dışı bırakıp sadece bakana bu yetkiyi verebilirsin demiş. Doğal olarak bu iş uzmanı olmayan birinin uhdesine bırakmış” dedi. Buradaki sorumsuzluğu anlatabilecek kelime olmadığını vurgulayan Erhürman, uzmanların hayır diyeceği için söz konusu onayın bakanın yetkisine verdiğini kaydetti.

Ercan’daki en ufak bir sorundan, tüm bakanlar kurulunun sorumlu olduğunu anımsatan Erhürman, “Eksiklikler devam ediyorsa siz nasıl oluyor da bu sertifikayı vermeye devam ediyorsunuz?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Yine eksiklikler devam ediyorsa ne yapacaksınız? Memleketin bir havaalanı var bu kadar gayri ciddilik olabilir mi?” diye sordu. Beş numaralı ek sözleşmeye karşı CTP’nin dava açtığını anımsatan Erhürman, şirketin yapması gereken masrafları şirketin mi yoksa devletin mi yapması gerektiği konusunun itilaflı hale getirildiğini belirtti. Şirketin yapması gereken işlerin itilaflı iş olarak tanımlanmasını eleştiren Erhürman, 59 milyonun da bağışlandığını hatırlattı. “Çözümü de bizim yargımızın elinden aldınız, Türkiye’de kurulacak yargı heyetinin eline verdiniz. Tahkim heyetine de süre verdiniz. O süre de aşıldı” diye konuşan Erhürman, yargının devre dışı bırakılamayacağını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Erhürman’a yanıt olarak yaptığı konuşmada, kendinden önceki bakanlar tarafından Havalimanına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan diğer sözleşmelere atıfta bulunarak, bu sözleşmelerde de Türkiye ile işbirliğinin yer aldığını kaydetti.

Arıklı, "Tufan Erhürman’ın Başbakan olduğu dönemde ilgili bakan Tolga Atakan tarafından imzalanan protokolde de KKTC Sivil Havacılık mevzuatında hüküm bulunmadığı hallerde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatındaki hükümlerin kullanılacağı yazdığını ve bundan hareket edildiğini" söyledi.

Uçuş güvenliğinin ciddi bir konu olduğunu ve ihmalin kabul edilemeyeceğini kaydeden Arıklı, atılan tüm adımların Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi denetimi ve önerileri doğrultusunda alındığını belirtti.

"Ek Protokol 5" kapsamında verilen 59 milyonun “ihtilaflı konulardan” kaynaklı olmadığını kaydeden Bakan Arıklı, bu ödemenin pandemi sürecinden doğan sıkıntılar nedeniyle verildiğini açıkladı.

Arıklı'nın ardından yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, Bakan Atakan tarafından imzalanan protokol hükmünü okuyarak, "hükme göre, Sivil Havacılık Mevzuatı’nda hüküm bulunmadığı hallerde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Türkiye mevzuatlarının geçerli olduğunu" kaydetti.

Erhürman, "ancak, KKTC’de bir havalimanına sertifika ve ruhsat verilmesi konusunda yerel mevzuatta hüküm vardır" dedi.

Erhürman, değişikliğin uzmanların gerekli yetkiyi vermeyeceğine inanıldığı için yapıldığını, bunun Bakan Atakan döneminde imzalanan sözleşmeyle bir ilgisi olmadığını kaydetti, “Neden uzman heyetini saf dışı bıraktınız?” diye sordu.

Bakan Arıklı, yerinden söz alarak, “kısmi ve geçici izinlere yönelik bir hüküm olmadığını, Türkiye mevzuatında bu yetkinin Bakan’a verildiğini kaydetti.

Erhürman’ın konuşmasının devam ettiği sırada, Erhürman ve Bakan Arıklı arasında tartışma çıktı. Erhürman Arıklı’yı “gayri ciddi olmakla,” Arıklı ise Erhürman’ı “şovmen olmakla” suçladı.

