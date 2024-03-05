“Açlıktan ölen çocuğumuzu denize attık”

Politis gazetesi, Larnaka’nın 58 deniz mili açıklarında perşembe günü tespit edilen teknede bulunan ailenin Rum polisine ifade vererek, 6 yaşındaki çocuklarının açlığa dayanamayarak hayatını kaybettiğini ve diğer çocuklarının bitkin düştüğünü söylediklerini yazdı.
Gazete, teknede bulunan diğer düzensiz göçmenlerden bir kısmının, yardım bulmak için denize atladığını ve o günden beridir kayıp olduklarını kaydetti.
Haberde, polisin tekneyi kullanan kişiyi bularak gözaltına aldığı ve şahıs aleyhinde mahkeme tarafından 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.
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