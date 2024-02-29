Ara bölgede yeni ihlal

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafının Astomerit-Evrihu arasında ara bölgeyi ihlal eden bir yol inşa etmeye başladığını söyledi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının uzun zamandan beri ara bölgeyi ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uzun zamandan bu yana ara bölgeyi ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Rum tarafının tüm itirazlarımıza rağmen oldu-bittiler yaratarak inşa ettiği ve Kıbrıs Türklerinin malları üzerinden geçen Larnaka-Dikelya-Aya Napa yolu; Pile-Kingsfield yolu ve Pile-Oroklini yolu, ara bölge ihlallerinden sadece birkaçıdır. Bu ihlallerin tümü Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün gözü önünde ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilmekte, Birleşmiş Milletler ise Rum tarafının ara bölge ihlallerine tepkisiz kalarak, tarafsız bir görev ifa etmekten uzak yanlı bir tutum sergilemektedir” dedi

Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rum tarafı son olarak Astomerit-Evrihu arasında ara bölgeyi ihlal eden bir yol inşa etmeye başlamış ve hatta, googlemaps üzerinden haritada değişiklik yaparak, yolu Kıbrıs Rum tarafının içinde göstermek üzere girişim yapacak kadar ileriye gitmiştir. Dahası, ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne ait askeri bir bina, Kıbrıs Rumlarına sandalye fabrikası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Tüm bu ihlalleri engellemekle görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü ise durumu 'raporlamaktan' öteye gidememektedir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün, tamamen insancıl nedenlerle yola çıktığımız Yiğitler-Pile yolunun inşasını fiziki olarak engellenmeye çalışması ve vatandaşlarımıza karşı güç kullanmayı tercih etmiş olması ise, Birleşmiş Milletlerin utancıdır. Adadaki iki tarafa karşı bariz yanlı tutumu günden güne artan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adadaki 60. yılına girdiği günümüzde, görev ve sorumluluklarını ve ne derece etkin bir görev yaptığını sorgulamasının zamanı gelmiştir. BM Barış Gücü’nün Kıbrıs Türk halkı nezdinde sarsılan güvenini yeniden kazanmak için somut adımlar atması beklentimizdir."

