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Atlılar'da çıkarılmayan 6 şehit kaldı

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Atlılar’da geçen yılın temmuz ayında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 31 şehidin çıkarıldığı, geriye 6 kişinin kaldığı, buradaki çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanacağı ifade edildi

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Atlılar'da çıkarılmayan 6 şehit kaldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Atlılar Şehitliği’nde şehitlerin  kimlik tespiti yapılabilmesi için başlatılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kazı Başkanı Gülseren Baranhan ile Arkeolog ve Takım Lideri Çınar Karal bilgi verdi.
2015 yılında Muratağa’da yapılan çalışmalarda 88 şehidin tamamının çıkarıldığı ve büyük bölümünün kimliklendirildiği kaydedildi.
Atlılar’da ise geçen yılın temmuz ayında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 31 şehidin çıkarıldığı, geriye 6 kişinin kaldığı, buradaki çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanacağı ifade edildi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesinin Atlılar Şehitliği’nde kazı yapması  için çok uğraştıklarını belirterek, “Hristodulidis’e, buna onay vermezsen toplantıya gelmem dedim” diye  konuştu.
Şehit ailelerine sabır dileyen Tatar “Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıyı bir kez daha burada görüyoruz. Sizlerin gayretleriyle herkesin ayrı mezarının olabilmesi ve dua edilebilmesi  için bir çalışma yapılmaktadır” dedi.
Yapılan işin çok zor ve ayrıntılı olduğunu belirterek, kazıda çalışan ekibe tüm şehitler adına teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda işte böyle cefalar çekerek bugünlere kadar geldi. Bugün bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, devletimiz varsa bütün bunları bu insanlara borçluyuz, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onlar ilelebet kalbimizde müstesna yerlerini koruyarak yaşayacaklar” dedi.
 
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