Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Gökten Allah inse kimse bize Annan Planı’nın doğru bir plan olduğunu kanıtlayamaz. Annan Planı felaket bir plandı” dedi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis'te söz alarak, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi.

Yıllar önce üst düzey İngiliz Diplomat David Hannay ile tartışırken, kendisine “Birleşik Krallığın Kıbrıs Türkü’ne yaptıkları hiç adil değil” dediğini ifade eden Ertuğruloğlu, diplomattan buna karşılık, “Size kim dedi ki uluslararası siyasette adalet diye bir mefhum vardır” yanıtını aldığını söyledi.

“Bize en büyük kötülüğü yapmış AB’ye, BM’ye güvenmiyoruz” diyen Bakan Ertuğruloğlu, “BM nezdindeki statümüz nedir?” diye sordu. Tanınmamış olmanın, devletin olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, KKTC’nin anavatan Türkiye tarafından tanındığını, diğer devletler tarafından tanınmadığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nin verdiği hiçbir sözü tutmadığını dile getiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde ciddi bir oyun oynandığını söyledi. Bakan Ertuğruloğlu, “Gökten Allah inse kimse bize Annan Planı’nın doğru bir plan olduğunu kanıtlayamaz. Annan Planı felaket bir plandı” dedi.

Muhalefet milletvekillerinin yerinden tepkileri üzerine Bakan Ertuğruloğlu, “İstesem çok çirkinleşebilirim. Sükûnetimi korumaya çalışıyorum” diye konuştu. Ertuğruloğlu, sorunu yaratanlardan medet umulamayacağını anlattı.

