“Ankete sadece gülerim”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Eğer başbakan bu kadar güçlüdür ve seçimi kazanabilir hemen yarın kurultay yapsın.” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Başbakan mademki bu kadar güçlü, kurultayı hemen yapsın o zaman.” ifadelerini kullandı.Taçoy yaptığı yazılı açıklamaya göre, katıldığı bir Televizyon programında UBP’ye ilişkin olarak yapılan ve basına yansıyan bir anketin sorulması üzerine Taçoy, “bu memlekette kime isterseniz sorun, buna sadece güler.” dedi.“Ben kimseyi rencide etmek istemem, ancak ben sadece gülerim. Anketi fazla ciddi bulmadım. İsteyen bir mikrofon alsın, sokağa çıksın ve vatandaşa sorsun. Gerçek anket odur. Eğer başbakan bu kadar güçlüdür ve seçimi kazanabilir hemen yarın kurultay yapsın.” ifadelerini kullanan Taçoy, bir an önce kurultay tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.Taçoy, “Kurultay yapsın, çünkü zaman kendisinin aleyhine çalışmakta. Bizim istediğimiz demokrasinin kazanılmasıdır. Bizim istediğimiz bu ülkeye demokrasinin yeniden tesis edilmesidir. Atama veya görevlendirme, adı her ne isterse olsun, ülkeye ve siyasetimize yakışmayan bir davranış oldu. Bundan vatandaşlar kadar siyasetçiler de şikayetçidir. Bir an önce bu demokratik yarış yapılmalıdır ki bunu ortadan kaldıralım.” ifadelerini kullandı.Ankette konu edilecek ciddiyette herhangi bir veri bulunmadığının altını çizen Taçoy, bu noktadan önce altını çizmek istediği başka bir nokta bulunduğunu söyledi.“Son derece acemice ve tezgah olduğu çok açık olan bu anketin içerdiği veriler elbette değersiz. Önemli olan bu anketin kimler tarafından yapıldığı ve en önemlisi de sponsorunun kim olduğudur. Bu gibi anket oyunlarını geçmişte çok gördük. Artık tam da modası geçti derken, o yıllarda kaldığı anlaşılan bir zihniyet tarafından yeniden denendiğini gördük. Belli ki birileri hala bu ülkede eski moda numaralar ile halkı kandırabileceğini düşünmekte.” ifadelerini kullanan Taçoy, anketin içeriğine ilişkin olarak değinmek istediği tek noktanın, Ulusal Birlik Partisi’nin ve doğal olarak da ülkenin yeni siyasetçileri olacak olan isimlerin maruz kaldığı haksızlık olduğunu kaydetti.“Kim olduğu çok açık olan bir ismin, koltuk uğruna siyasetin geleceği olan isimleri ‘figüran’ olarak kullanmak istemesi en basit tabiriyle üzücüdür.” diyen Taçoy, “UBP’nin ve geleceğin umudu olan bu isimler adına değil, çünkü bu toplum onların ne kadar değerli olduklarının bilincinde, esas bu gibi tezgahlara umut bağlamış olanlara üzüldüm. Çünkü söz konusu isimlerin değerlerini, kapasitelerini ve kalitelerini tüm halkımız gibi ben de bilmekteyim. Bu parti geleceğe bu isimlerle yürüyecek. Hiç kimsenin şahsi siyasi ihtirasları uğruna kimseyi karalamaya ya da altta göstermeye hakkı yoktur. İşte biz bunun için 'demokrasi' diyerek yola çıktık. Partimizin yeniden demokrasiye kavuşmasını bunun için kendimize hedef koyduk. 'Ben' eksenli değil, 'biz' temelli bir siyaset için, partimizi demokrasiye kavuşturmak ve ülkemize hizmet için çıktığımız yoldan bizi bu tür düzmece anketlerin çevireceğini umanlar mutlaka hüsrana uğrayacaklardır.” dedi.Partiye son dönemde kontrolsüz bir şekilde üye kaydı yapıldığını da savunan Taçoy, Başbakanlık’ta görevli bir bürokratın ilçe yönetimlerinin bilgisi dışında yeni üye kaydı yapmakta olduğunu söyledi.Öte yandan ekonomik durum ve piyasadaki fiyatlara ilişkin hükümetin gerekeni yapıp yapmadığı sorulan Taçoy, maaşlara yapılan yüksek artışlarla bir başka pahalılığın daha yaratıldığına değinerek, emtia fiyatlarının kurdaki artışın çok üzerinde artmakta olduğunu ifade etti.“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oturup planlarını gözden geçirmelidir” diyen Taçoy, üretimdeki maliyetlerin düşürülmesinin ilk hedef olması gerektiğini vurguladı. Hasan Taçoy , Güney Kıbrıs’ın neden daha ucuz olduğunun doğru analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “sadece afaki tartışmalarla gidersek hiçbir yere varamayız” dedi.